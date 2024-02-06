韓國啦啦隊女神來了！安芝儇好友南珉貞　富邦勇士主題週強勢登台

NBA／詹皇到勇士聯手Curry！K湯追隨父親來湖人　美媒提驚人建議

▲知名評論員Bill Simmons提出驚人交易建議，想看湖人詹姆斯到勇士聯手Stephen Curry。（圖／美聯社／達志影像）
▲知名評論員Bill Simmons提出驚人交易建議，想看湖人詹姆斯到勇士聯手Stephen Curry。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

日前傳出湖人有意交易「詹皇」LeBron James，雖遭到經紀人Rich Paul否認，但隨著LeBron James表示對執行明年球員選擇權沒有想法，也讓外界猜想LeBron James在湖人的生涯已進入倒數計時，其中《The Ringer》記者兼名嘴Bill Simmons就在自己的播客節目表示，想看到LeBron James去到金州勇士聯手Stephen Curry，並希望「K湯」Klay Thompson來到湖人。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Bill Simmons在自己的播客節目談到，「若勇士還沒有放棄本賽季，有一筆交易我很想看見，雖然機率不大，但單就籃球來說，想看到LeBron James被送往勇士，然後湖人得到Klay Thompson、Jonathan Kuminga和一些選秀權。」

對於此交易是否可行，Bill Simmons則透露，「因為Klay Thompson與LeBron James皆在今年球季結束後都能成為自由球員，意思是若此交易案達成，湖人與勇士若不提出延長續約，都僅能使用這兩位球員3個月，此外也蠻想看到Klay Thompson身穿湖人球衣，因為他的父親也曾效力湖人。」

▲Klay Thompson今年夏天約滿，他的父親過往也曾效力湖人。（圖／美聯社／達志影像）
▲Klay Thompson今年夏天約滿，他的父親過往也曾效力湖人。（圖／美聯社／達志影像）
本季NBA交易截止日為2月8日，雖經紀人Rich Paul已表示不會提出交易申請，但日前LeBron James在社群媒體《X》上發出一個「沙漏」的圖案，讓外界認為是不是宣告在湖人的生涯已進入尾聲，且LeBron James下賽季擁有5140萬美元的球員選擇權，LeBron James也在近日被問及是否執行球員選擇權的想法，對此LeBron James則給出明確回覆，「沒有！」

值得一提，LeBron James本季為湖人出戰44場，場均上陣34.7分鐘，能貢獻24.9分、7.7助攻與7.6籃板，可說是湖人陣中不可或缺的頭號球星，美媒分析，若湖人確定交易LeBron James，恐怕還會有後續動作，屆時Anthony Davis也有很大機率成為交易籌碼。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

NBA／Curry生涯3600顆三分達標！2個月內飆進百顆　持續推進紀錄

NBA／湖人防守大將Jarred Vanderbilt傷勢不重！預計休養3至4週

NBA／Smart重返波士頓！好友Tatum致意　塞爾提克131:91擊敗灰熊

NBA／Rivers執教4場吞3敗！末節被灌40分逆轉　公鹿108:123輸爵士

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞