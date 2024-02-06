NBA／詹皇到勇士聯手Curry！K湯追隨父親來湖人　美媒提驚人建議

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對於此交易是否可行，Bill Simmons則透露，「因為Klay Thompson與LeBron James皆在今年球季結束後都能成為自由球員，意思是若此交易案達成，湖人與勇士若不提出延長續約，都僅能使用這兩位球員3個月，此外也蠻想看到Klay Thompson身穿湖人球衣，因為他的父親也曾效力湖人。」
本季NBA交易截止日為2月8日，雖經紀人Rich Paul已表示不會提出交易申請，但日前LeBron James在社群媒體《X》上發出一個「沙漏」的圖案，讓外界認為是不是宣告在湖人的生涯已進入尾聲，且LeBron James下賽季擁有5140萬美元的球員選擇權，LeBron James也在近日被問及是否執行球員選擇權的想法，對此LeBron James則給出明確回覆，「沒有！」
值得一提，LeBron James本季為湖人出戰44場，場均上陣34.7分鐘，能貢獻24.9分、7.7助攻與7.6籃板，可說是湖人陣中不可或缺的頭號球星，美媒分析，若湖人確定交易LeBron James，恐怕還會有後續動作，屆時Anthony Davis也有很大機率成為交易籌碼。
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