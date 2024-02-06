反町隆史隔26年再演《GTO》！暴走族老師「鬼塚英吉」熱血回歸
1998年開播的《麻辣教師GTO》是很多日劇迷心中無可取代的經典，近期關西電視台、富士電視台為紀念開台65週年，將於2024年春季推出SP日劇《GTO Revival》，而反町隆史終於在相隔26年後，再次演出暴走族老師「鬼塚英吉」，消息一出，令許多「GTO迷」非常興奮又期待，而反町隆史也向大家掛保證「絕不會讓粉絲失望！」
記者張芸婷／綜合報導
日劇《麻辣教師GTO》由同名漫畫改編，當年找來了反町隆史、松嶋菜菜子主演，俊男美女的組合驚艷不少劇迷，風靡全亞洲。劇中，反町隆史飾演一名不按牌理出牌的暴走族老師「鬼塚英吉」，雖然他行事放浪不羈，但為人處世自有一套原則，貫徹熱血教育的形象大受觀眾歡迎。而戲外，反町隆史與松嶋菜菜子因拍戲相戀，於2001年宣布結婚，婚後育有2女，婚姻相當幸福，去年底還合體拍廣告，讓粉絲們感動不已。
相隔多年後「GTO迷」終於等到好消息，2024年春季日本電視台將推出特別版日劇《GTO Revival》，並力邀反町隆史回歸出演「鬼塚英吉」。新劇《GTO Revival》中，鬼塚英吉到「私立相德學院高校」教書，該校遭擁有200萬粉絲的爆料系網紅盯上，學校多名老師與學生的隱私被曝光，遭網路霸凌，於是有人開始懷疑該網紅就潛伏學校內互相猜疑，而後發生的一連串故事。
先前，反町隆史在日媒訪談中提到，認為《麻辣教師GTO》這部日劇在海外知名度也相當高，能在26年後演出同部作品、同個角色不是一件容易的事，他也一直沒有忘記「鬼塚英吉」這個角色，也感受到這個年紀再度演出「鬼塚英吉」的意義和責任所在，所以他希望能回饋劇迷們長久以來的期待，帶來精彩的作品！特別版日劇《GTO Revival》定檔於4月1日在富士電視台播出。
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