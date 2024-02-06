金兔年大豐收！平均每位股民賺86萬 台股全年漲幅、總市值一次看
台灣證交所資料顯示，今年農曆年全年集中市場加權指數上漲3163.14點，漲幅約為21.18%，全年總市值激增增加10兆7707.65億元，增幅約為23.04%。
記者鄭妤安／台北報導
昨（5）日農曆年封關日集中交易市場發行量加權股價指數以18096.07點作收，指數上漲36.14點，漲幅約為0.20%。相較去（2023）年底的17930.81點，指數上漲165.26點，漲幅約為0.92%。另較去年農曆年封關日（2023年1月17日）的14932.93點，上漲3163.14點，漲幅約為21.18%。
農曆年封關日集中市場股票總市值為新台幣57兆5205.27億元，較去年農曆年封關日（2023年1月17日）總市值46兆7497.62億元，增加10兆7707.65億元，增幅約為23.04 %。
此外，自2004年至2023年的20個農曆年春節後開盤日，加權收盤指數有15年上漲及5年下跌，其間以2023年1月30日指數收在15493.82點，上漲560.89點，漲幅3.76%最大；而以2020年1月30日指數收在11421.74點，下跌696.97點，跌幅5.75%最大。