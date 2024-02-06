過年想發「數位紅包」看這！手機門號轉帳3步驟　還有機會中888元

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只需透過「綁」、「轉」、「收」簡單3步驟。首先，到各銀行的「網路銀行」、「行動銀行」或「ATM」等服務通路，使用手機門號「綁」定指定的收款帳號，接著收款時，請對方輸入你的手機門號進行「轉」帳，就可以快速完成「收」款了。現在，同一手機門號還可以綁定不同銀行帳號作為收款帳號，讓用戶轉帳更方便、體驗更升級。
如何降低轉錯機率及防詐騙：
付款人使用「手機門號轉帳服務」在轉帳頁面輸入手機門號後，可即時顯示「收款戶名隱碼資訊」，供付款人確認收款對象，有效防止詐騙情事，讓轉帳從此變得簡單又安全。
使用手機門號轉帳怎麼拿好康：
新春期間至3月15日，透過「台灣行動支付」APP進行手機門號轉帳，每成功完成一筆666元以上轉帳交易，即有機會抽中近60萬個紅包，最大獎是888元開運大紅包。另外，從春節小年夜2月8日起，到2月11日大年初二期間，門號轉帳發紅包還可額外獲得1次「春節門號加碼抽｣加碼紅包888元的機會。
哪些金融、電支機構有提供「手機門號跨行轉帳服務」：
目前共有32家提供「手機門號跨行轉帳服務，包括台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、上海商銀、台北富邦、國泰世華、高雄銀行、兆豐銀行、全國農業金庫、台灣企銀、台中銀行、京城銀行、陽信銀行、新竹一信、台中二信、三信銀行、高雄三信、花蓮二信、農金資訊、中華郵政、聯邦銀行、遠東銀行、元大銀行、永豐銀行、玉山銀行、凱基銀行、台新銀行、南農中心及一卡通。
哪些發卡機構有提供透過「台灣行動支付」APP綁定金融卡轉帳：
目前共有23家發卡機構提供「台灣行動支付」APP綁定金融卡進行轉帳，包括台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、上海商銀、兆豐銀行、台灣企銀、新光銀行、基隆一信、基隆二信、淡水一信、新竹一信、新竹三信、彰化六信、高雄三信、花蓮一信、花蓮二信、農金資訊、中華郵政、南農中心及南資中心。