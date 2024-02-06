NBA／AD拿本季第2次大三元！協力詹皇、羅素助湖人124：118勝黃蜂

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首節比賽，湖人雖然外線手感不理想，5投僅1中，但靠著強攻內線轟下單節27分，暫時以8分領先黃蜂。進入第二節後，湖人外線略有起色，10投共4中，靠著Lebron James、D'Angelo Russell持續進攻籃筐，將比分拉開到74：58。
兩隊易籃後，黃蜂Mikal Bridges發威，內外兼攻狂拿12分，持續咬住比分，但湖人仍維持超過二位數領先。決勝節，新秀榜眼Brandon Miller也爆發，單節砍下16分一度將比分追到僅有4分差，可惜讀秒階段頻頻失投，湖人接連把握2次罰球，最終以124：118拿下勝利。
AD此役拿下26分、15籃板、11次助攻，防守端也有貢獻3次阻攻，投籃命中率高達7成5，拿下本季第2次大三元。值得一提的是，AD生涯總共只拿過3次大三元，本季就達成了2次。
湖人「詹皇」Lebron James也同樣攻下26分、4籃板、並傳出7次助攻。此外，近況火熱的D'Angelo Russell也適時扮演球隊第三隻進攻箭頭，攻下全隊最高的28分，外加4籃板、6助攻。
黃蜂隊的部分，Mikal Bridges狂砍全場最高41分，其中包含三分球10投5中。此外，球隊新秀榜眼Brandon Miller也繳出亮眼表現，攻下33分、4籃板、3助攻、4抄截，可惜黃蜂二拳難敵湖人三星聯手，仍吞下近期的8連敗。
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