年假冷氣團、雨彈夾擊！除夕夜最冷 一圖看懂北中南「天氣重點」
春節年假即將到來，今年年假天氣「前期溼冷、中期乾冷、後期回暖」，不僅有大陸冷氣團侵台，華南雲雨區也將帶來明顯雨勢，除夕夜（2/9）氣溫最低，北部跌破10度且全台有雨，初四（2/13）過後才會回溫，對此中央氣象署也針對北中南、離島劃出春節年假3階段「天氣重點」，民眾返鄉務必特別關注天氣動態。
記者張志浩／綜合報導
中央氣象署氣象預報中心技正羅雅尹指出，小年夜（2/8）起冷氣團一路影響至初三（2/12），氣溫將跌破攝氏10度，初四（2/13）回溫。而華南雲雨區也將帶來豐沛水氣，週三（2/7）至除夕「全台有雨」，北台灣有局部大雨，初二（2/11）開始雨勢趨緩。
🟡春節連假各地「天氣重點」
📍北部：小年夜、除夕「濕冷有雨」；初一至初三「雨勢趨緩轉乾冷」；初四初五「晴朗漸漸回溫」。
📍中部：小年夜、除夕「濕冷有雨」；初一至初三「雨勢趨緩轉乾冷」；初四初五「晴朗但日夜溫差大」。
📍南部：小年夜、除夕「濕冷有雨」；初一至初三「雨勢漸歇偏乾冷」；初四初五「回暖但有零星雨勢」。
📍離島：小年夜、除夕「濕冷且風浪大」；初一至初三「晴朗乾冷」；初四初五「回暖但容易有濃霧」。
詳細氣溫上，羅雅尹說明，除夕至初一最冷，中部以北早晚低溫為攝氏10至11度，南部、花東為攝氏13至14度，沿海、近山區則不到攝氏10度，除了較南端的屏東外，全台白天高溫不超過攝氏20度，初二、初三早晚低溫受輻射冷卻影響，北台灣仍只有攝氏10度左右，初四冷氣團影響告一段落，各地氣溫將會逐日回升，到開工日體感溫暖舒適，白天高溫皆可達到攝氏25度。