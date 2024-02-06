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壯大AI、半導體！投資台灣3大方案預計增資2300億元、創1.9萬就業

▲為了能吸引更多外商前來，經濟部長王美花近日表示，今年持續分散市場、布局全球，投資台灣3大方案預計再增資2300億元，可望創造1.9萬人就業機會。（圖／貿協提供）
▲為了能吸引更多外商前來，經濟部長王美花近日表示，今年持續分散市場、布局全球，投資台灣3大方案預計再增資2300億元，可望創造1.9萬人就業機會。（圖／貿協提供）

記者魏妤庭／台北報導

AI伺服器需求大增，加上半導體持續強勁，國內外主要機構看好台灣今（2024）年經濟成長率將超過3%。為了能吸引更多外商前來，經濟部長王美花近日表示，今年持續分散市場、布局全球，投資台灣3大方案預計再增資2300億元，可望創造1.9萬人就業機會，並期望3大方案投資額年底前能達到累計2.4兆元。

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為了協助廠商加速回台轉移生產基地，政府便自2019年推出投資台灣3大方案，包含台商回台投資、根留台灣企業投資、中小企業投資等。王美花昨日在經濟部年終記者會上表示，今年投資台灣3大方案將以新增2300億元、創造1.9萬人就業機會為目標，並預計至2024年底，總投資額累計可望達到2.4兆元，創造就業人數累計達16.8萬人。

王美花表示，台灣近年來以半導體製造為核心，晶圓代工產值佔全球63%，IC封測產值佔56%，產值佔比都是全球第一。IC設計產值佔全球前19%，位於全球第二。而投資台灣3大方案帶動了廣達、勤誠、宏致、宣承等高階伺服器回台投資，以及緯創資通、緯穎科技、啟碁等回台設AI、5G及雲端伺服器生產線。現在這些廠商都成為AI伺服器重要供應鏈。也因為有這些早期布局及投資，台灣才能搭上全球AI熱潮。

為了壯大台灣半導體產業，王美花表示，經濟部已成功爭取到ASML、美商科林、美商應材、日本東京威力等四大大半導體設備商在台投資，總共投資470億元，新增採購超過200億元，有助我國業者打入供應鏈。

另NVIDIA輝達也在台設置研發中心、物流中心，全球最大半導體設備商艾司摩爾（ASML）在林口增資設廠，美商應用材料在南科投資全球首座顯示器設備研發製造中心、美商科林在桃園投資成立全球半導體製程設備整建中心。日商東京威力科創在南科投資成立的台南營運中心，將於今年完工啟用，未來還會擴大投資設備零組件，建立在地供應鏈。

日本知名半導體關鍵材料商富士軟片集團（FUJIFILM）也將在新竹湖口建新廠；全球最大離岸風電設備商西門子歌美颯（Siemens Gamesa）台中機艙廠擴建，預計今年第二季完工啟用。

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