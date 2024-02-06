壯大AI、半導體！投資台灣3大方案預計增資2300億元、創1.9萬就業

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王美花表示，台灣近年來以半導體製造為核心，晶圓代工產值佔全球63%，IC封測產值佔56%，產值佔比都是全球第一。IC設計產值佔全球前19%，位於全球第二。而投資台灣3大方案帶動了廣達、勤誠、宏致、宣承等高階伺服器回台投資，以及緯創資通、緯穎科技、啟碁等回台設AI、5G及雲端伺服器生產線。現在這些廠商都成為AI伺服器重要供應鏈。也因為有這些早期布局及投資，台灣才能搭上全球AI熱潮。
為了壯大台灣半導體產業，王美花表示，經濟部已成功爭取到ASML、美商科林、美商應材、日本東京威力等四大大半導體設備商在台投資，總共投資470億元，新增採購超過200億元，有助我國業者打入供應鏈。
另NVIDIA輝達也在台設置研發中心、物流中心，全球最大半導體設備商艾司摩爾（ASML）在林口增資設廠，美商應用材料在南科投資全球首座顯示器設備研發製造中心、美商科林在桃園投資成立全球半導體製程設備整建中心。日商東京威力科創在南科投資成立的台南營運中心，將於今年完工啟用，未來還會擴大投資設備零組件，建立在地供應鏈。
日本知名半導體關鍵材料商富士軟片集團（FUJIFILM）也將在新竹湖口建新廠；全球最大離岸風電設備商西門子歌美颯（Siemens Gamesa）台中機艙廠擴建，預計今年第二季完工啟用。