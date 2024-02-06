陳沂當街遭痛毆！冤家吳宗憲「感覺就是誤傷」 鄭家純：譴責暴力
網紅陳沂昨（5）日下午於台北市當街遭人毆打，《NOWnews今日新聞》記者分別詢問曾與她有過節的吳宗憲（憲哥）與鄭家純（雞排妹），曾跟她有過不少過節的的憲哥立刻回應：「標新立異者，難免被危言聳聽的報導所淹沒...看了報導，感覺就是誤傷。」對於陳沂當街被打沒有多做揣測。鄭家純則表示：「譴責暴力。」
記者楊慧玲、張一笙／綜合報導
吳宗憲和陳沂結仇已久，兩人曾多次透過網路放話互相攻擊，吳宗憲曾說，「那個陳三斤（陳沂），差不多就可以了啊，人生啊，找尋自己的美好的方向嘛！心如其相，心裡面不美好，整個人就變醜了。」陳沂也直接發文回擊並Tag他，「酒駕外遇掏空逃漏稅天王吳宗憲」，甚至還曾手作蠟燭對吳宗憲下咒。但吳宗憲聽聞她遭遇暴力事件，對此沒有太多評論，他回應《NOWnews今日新聞》，「標新立異者，難免被危言聳聽的報導所淹沒...看了報導，感覺就是誤傷。」
而曾與陳沂透過直播隔空開戰的鄭家純，過程中因洩漏個資而相互提告，鄭家純對於此事則表示：「譴責暴力。請她好好休息，早日康復。」不願意有太多評論。
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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