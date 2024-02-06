不捨食安處公務員被打壓 盧秀燕暗批王必勝說法「令我瞠目結舌」
台中市政府公佈食安處檢出台糖梅花豬肉含瘦肉精西布特羅，引起軒然大波。沉默多日的台中市長盧秀燕今罕見說重話，對於食安人員被苛責、被打壓甚至有人要提告表示不以為然，並暗指對王必勝的說法「瞠目結舌」，她問「是廠商利益重要？還是人民健康重要？」同時感謝社會人民有公義，這幾天為認真的公務人員加油打氣。
記者顏幸如／台中報導
已3天沒公開行程的盧秀燕，今（6）日上午戴口罩主持市政會議，她主動談及這幾天對瘦肉精事件的看法。表示自從驗出台糖梅花肉片含瘦肉精後，這是她第一次講話，之前沒說，是因為食安檢驗是專業、是科學、是人民的食安大事「有一分證據說一分話、證據到哪裡就公布到哪裡」。
她指出長期以來，不管中央或地方政府，有關食安檢驗和公布都充分授權食安相關人員進行，但這次公布了以後，「被苛責、被打壓、甚至有人要告他們，我非常不以為然」。她強調政府成立食安單位，在地方政府和直轄市都屬一級單位，代表很重視，目的是保護人民而非保護廠商。
盧秀燕說，「有人責問」為何公布這樣快？為何不讓廠商申覆後再公布？對這指責只重視廠商權益，「我瞠目結舌」。難道犧牲民眾健康、繼續吃完，等廠商慢慢申覆再公布嗎？「是廠商利益重要？還是人民健康重要？」
她肯定食安處人員作為，稱讚「做得很好、辛苦了、非常感謝」，並表示這段期間看到很多民眾對檢驗展現成果加油打氣，很欣慰社會上人民有公義正義的聲音，也一併致謝。