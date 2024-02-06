蔣萬安傳暑假出訪美東聚焦市政交流 北市府不說死：選項之一
台北市長蔣萬安上任第一年出訪韓國、新加坡以及赴上海雙城論壇，另傳出今年擬將出訪美東。台北市政府發言人殷瑋回應，出訪行程一切都在規劃中，美國是選項之一；第二年出訪將會以「議題導向」來規劃行程，不論是推銷台北的好，或者是借鑑他山之石，都期望能對市政有實質助益。
記者邱新博／台北報導
蔣萬安上任第一年的出訪行程，多訪問亞洲鄰近城市，如出訪新加坡、韓國、參加上海雙城論壇。第二年的出訪行程，則傳出在暑假期間出訪包含波士頓、紐約、費城等地，出訪以新創、智慧城市和城市防災為主題，目前規劃出訪約10天至2周。
殷瑋表示，關於蔣萬安市長上任第二年的出訪行程，一切仍在規劃中，美國確實是選項之一，若有確定的訊息，會在適當時機向外界說明。
殷瑋強調，蔣市長第一年的城市交流行程，不論是首爾、新加坡的城市考察之行、親赴上海雙城論壇、或者是請李四川副市長代表前往東京參加全球永續城市高峰會等，都具有重要的市政交流意義，聚焦在新創、永續、觀旅、文化等關鍵市政議題上；蔣市長第二年的出訪，也將以「議題導向」來規劃行程，不論是推銷台北的好，或者是借鑑他山之石，都期望能對市政有實質助益。