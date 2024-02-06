影／Anthony Davis也想參加超級盃？超遠傳球助詹皇上演暴力飛扣
「AD」Anthony Davis在出戰洛杉磯湖人對上夏洛特黃蜂的比賽中，不僅砍下26分繳出本季第2次大三元，還上演了超長傳美技，從後場將球準確送到「詹皇」LeBron James手中，讓LeBron James輕鬆的起身飛扣，整波快攻前後花費不到3秒的時間。
記者林之越/綜合報導
第二節進行到約3分35秒時，輪到黃蜂隊進攻，黃蜂大前鋒P.J. Washington靠著分球獲得一次弧頂的投籃空擋，LeBron James見勢隨即飛身補防，可能由於內線已有湖人多名鋒線卡位，或是預期對方可能會命中三分，LeBron James在飛身撲防後，隨即往前場跑去。
而此時在內線的AD看似已有設定好戰術，搶下籃板的瞬間，便沒有猶豫的將球傳向彼端的前場，快速飛越黃蜂隊3位回防球員，精準地落在LeBron James腳前。
如此遠距離又精確的長傳，彷彿是美式足球中的四分衛，將球傳到接球員手中一般。而LeBron James接到球後，在無人盯防的狀況下，輕鬆的上演單手飛身扣籃，兩人合力完成一次華麗的快攻。
AD此役拿下26分、15籃板、11次助攻、3次阻攻，拿下本季第2次大三元。Lebron James也攻下26分、4籃板、並傳出7次助攻，協力D'Angelo Russell拿下的28分幫助湖人以124：118擊敗黃蜂。
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