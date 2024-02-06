2月恐還有寒流！氣象署示警「今年春雨偏少」 南台灣小心缺水
春節連假將有一波冷氣團襲台，不過相較於1月底的寒流，整體氣溫沒那麼極端，除夕、初一北台灣要留意攝氏10度以下低溫，中央氣象署氣象預報中心技正羅雅尹表示，本次冬季寒流個數不多，但不排除2月仍會出現，不過氣象署預估，2月至4月全台氣溫「正常偏暖」，雨量「正常偏少」，要特別提醒進入枯水期的南台灣民眾節約用水，避免缺水情況發生。
記者張志浩／綜合報導
2023年入冬以來，至今共有2波寒流，分別在2023年12月20日和2024年1月21日抵達，氣象署提及，2月仍是台灣隆冬季節，雖然目前長期預報來看，氣溫和歷年平均相比「正常偏暖」，過北方冷高壓強盛，仍有寒流、冷氣團南下的機率，因此經過年假的冷空氣後，2月中下旬還是要留意幾波低溫帶來的影響。
羅雅尹指出，昨（5）日第一道春雷響起，春節期間華南雲雨區的降雨型態也已類似「春雨」，但從預報上來看，3月、4月進入春季，北方冷高壓逐漸減弱，南方暖空氣勢力增強，氣溫漸漸回升，隨著聖嬰現象的發展趨於正常，整體預估雨量「正常偏少」，這段時間恰巧碰上中南部地區的枯水期，民眾務必節約用水。
春節天氣部分，羅雅尹表示，春節年假天氣大致分為3階段，「前期溼冷、中期乾冷、後期回暖」，小年夜（2/8）起冷氣團一路影響至初三（2/12），期間氣溫將跌破攝氏10度，初四（2/13）回溫。而華南雲雨區也將帶來豐沛水氣，週三（2/7）至除夕「全台有雨」，北台灣有局部大雨，初二（2/11）雨勢趨緩，但冷氣團仍帶來乾冷環境，民眾外出務必留意氣溫、雨勢狀況。