民眾黨中評會今開會討論廢票案 陳昭姿：柯文哲相信我
第11屆立法委員1日舉行正副立法院長選舉時，國民黨派出的韓國瑜拿到54票，民進黨派出的游錫堃拿到51票，民眾黨派出的黃珊珊拿到7票，民眾黨立委陳昭姿的選票因為沾到印泥被判定無效票。民眾黨今（6）日舉行中評會討論無效票案，陳昭姿今日受訪表示，若是蓄意行為當然不可原諒，但這就是疏失，民眾黨團對她完全信任與了解，民眾黨主席柯文哲也相信她。
記者呂炯昌／台北報導
民眾黨立院黨團今天上午舉行晨會，陳昭姿在步入黨團辦公室前接受媒體訪問。針對無效票爭議，陳昭姿表示，那是個無心之過，民眾黨團昨天在朝野協商提出臨時動議要求修正議事錄，一方面當天選舉監察員有兩票認定為有效票，且根據投票辦法，她的選票也不符無效票或廢票標準，昨日立法院長韓國瑜也已裁示民眾黨團在院會可提交書面。
針對民進黨團總召柯建銘在媒體受訪稱她蓋不下黃珊珊而跑票，陳昭姿駁斥指出，柯建銘所說沒一句話是真實，且每句話都重傷人心。她強調，她的人生沒有作假這件事，只有誠實以對，且她是心甘情願蓋章，絕對沒有所謂跑票或作假。
媒體詢問是否擔心中評委要求請辭立委。陳昭姿說，如果是蓄意行為，當然不可原諒，但這就是疏失，民眾黨團完全信任與了解，她並不會擔心。
民眾黨團會議結束後，陳昭姿前往民眾黨中央黨部向中評委報告說明來龍去脈，並於離開黨部前再度接受媒體訪問。陳昭姿表示，她的角色是列席說明並據實回答，相信中評委會就她陳述的事實，做出成比例的處理，她會尊重中評會討論結果。