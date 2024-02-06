NBA／Kyle Lowry有望被黃蜂買斷！美媒提「3大理由」建議湖人延攬
日前邁阿密熱火送出冠軍控衛Kyle Lowry與一枚首輪籤，送至夏洛特黃蜂換回Terry Rozier III，在近日傳出Kyle Lowry並不在黃蜂的未來藍圖，若黃蜂沒有在交易截止日前送走Kyle Lowry，將會選擇買斷合約，根據NBA記者Marc Stein透露，「洛杉磯湖人、奧蘭多魔術與費城76人都有興趣去延攬」，其中美媒也提出3大理由，建議湖人應該出手追求Kyle Lowry。
記者張志宇/綜合報導
根據記者Marc Stein表示，「若黃蜂最終沒有在交易截止日前送走Kyle Lowry，黃蜂將跟Kyle Lowry商討買斷，屆時將有多隊將展開追求，其中包括湖人、魔術、76人都是潛在下家，但目前魔術正與黃蜂商討交易方式拿下Kyle Lowry。」
其中美媒《SPORTS WORLD NEWS》更給出湖人該搶下Kyle Lowry的三大理由：
1.Kyle Lowry若買斷進到自由市場，將是一筆低風險、高回報的投資
2.Kyle Lowry是位擁有奪冠經驗的控球後衛，6度入選明星賽，更在2019年在多倫多暴龍奪冠，與2023年和邁阿密熱火闖進冠軍戰，季後賽經驗十分豐富。
3.控球後衛的Kyle Lowry，能在 LeBron James與Anthony Davis不在場時，帶領替補陣容延續火力進攻。
本季為 Kyle Lowry合約的最後一年，薪資來到2978萬美元，因為薪資問題，也讓黃蜂在交易市場上很難有好的包裹，若最終選擇買斷，屆時Kyle Lowry能自行選擇一支有望奪冠的球隊，力求再拿下一座冠軍。
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