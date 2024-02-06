NBA／快艇149：144險勝老鷹！四星連線近10場豪奪9勝、拼西區龍頭

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本場比賽兩隊戰的難分難捨，半場結束66：66平手，第三節結束快艇更是只有1分領先。直到決勝節中段，快艇拉出一波7：0的攻勢，一舉反超老鷹，並持續維持領先直到比賽鐘響，最終快艇以149：144取勝。
Kawhi Leonard和James Harden兩人分別在第四節攻下13分、11分，扮演逆轉關鍵。此外，外線比拼是本場比賽的另一觀賽重點，老鷹全隊39投20中，命中率為相當高的51.3％，但快艇全場35投21中，命中率為更佳的60％。
老鷹雖然近況火熱，但仍然難敵四星聯手發威的快艇，在連續擊敗湖人、太陽和勇士後，停止了這波4連勝。另一方面，快艇可以說進入了完全體模式，在近10場比賽中豪奪9勝，過去的31場比賽中更是只有輸下5場比賽，目前距離西區龍頭的位置，僅有0.5場勝差。
盤點兩隊球員表現，Kawhi Leonard砍下36分、5助攻，James Harden也拿下30分、10助攻、8籃板，其中包含6顆三分球，Paul George同樣貢獻18分、5助攻、3籃板，而替補上場的Russell Westbrook也有13分、5籃板、3助攻外帶2抄截的好表現。
老鷹明星雙後衛Trae Young、Dejounte Murray分別得到25分、12助攻；21分、7助攻、5籃板，De'Andre Hunter從板凳出發也收下全隊最高的27分，但仍敵不過快艇火燙的手感。
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