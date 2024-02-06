瓜地馬拉擬設中國貿辦、維持與台灣邦交 外長：公開宣布不算突襲
台灣位於拉丁美洲的友邦瓜地馬拉，其外交部長5日接受外媒獨家訪問時表示，瓜國正在考慮與中國建立正式貿易關係，但打算維持與台灣的邦交。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《路透社》報導，在世界第2大經濟體-中國的壓力下，瓜地馬拉是台灣僅存的少數邦交國之一，該國外交部長馬丁內斯（Carlos Ramiro Martinez）在接受採訪時表示，將繼續維持與台灣既有的合作水平；然而，就如瓜國總統所言，中國所代表的分量和力量是不容忽視的，瓜地馬拉有興趣與中國接觸，嘗試發展一些貿易方面的關係，如成立貿易辦公室等等，幫助瓜地馬拉的產品能在中國找到市場。
馬丁內斯強調：「我們之所以公開宣布此事，就是不希望被外界視為突襲台灣和美國。」
報導提到，近年中國在拉丁美洲的經濟影響力不斷增強，讓該地區一些向來與美國關係密切的國家，都陸續從台灣轉向北京。與此同時，台灣也表示不想在所謂的「金援外交」中，繼續與中國競爭。
瓜地馬拉現任總統阿雷巴洛（Bernardo Arévalo）於上月15日宣誓就職，他在競選期間曾表示，有意改善與中國的關係，被認為上台後可能令台瓜關係生變的徵兆，而瓜地馬拉也是台灣僅剩的12個邦交國之一。