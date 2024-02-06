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備戰世界12強！中職情蒐小組前進加勒比海大賽、有6隊是未來對手

▲為了全力備戰世界12強賽事，中職派出情蒐小組前進加勒比海大賽，參賽7隊有6隊是未來對手。（圖／中職提供）
▲為了全力備戰世界12強賽事，中職派出情蒐小組前進加勒比海大賽，參賽7隊有6隊是未來對手。（圖／中職提供）

記者林之越/綜合報導

第3屆世界棒球12強賽將在今年11月舉行，中職情蒐小組為全力備戰也提前啟動，遠赴美國邁阿密加勒比海大賽進行情蒐作業，其中參賽7隊當中有6隊為12強參賽國，包含波多黎各、巴拿馬、墨西哥、多明尼加、委內瑞拉、庫拉索，為本次情蒐重點對象。

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第3屆世界棒球12強賽預賽分為兩組，預賽採6取2晉級複賽， 台灣預賽分在B組，開幕戰將於11月13日在日本名古屋巨蛋舉行，11月14日至18日預賽則在台灣舉辦，此次12強賽由中職組訓，中職情蒐小組也提前啟動，遠赴美國邁阿密加勒比海大賽進行情蒐作業，盼能為12強中華隊帶來最大收益，蔡其昌會長也指示聯盟提供最大後勤支援。

▲為了全力備戰世界12強賽事，中職派出情蒐小組前進加勒比海大賽，參賽7隊有6隊是未來對手。（圖／中職提供）
▲為了全力備戰世界12強賽事，中職派出情蒐小組前進加勒比海大賽，參賽7隊有6隊是未來對手。（圖／中職提供）
由統籌教練陳瑞昌率領的情蒐小組於1月30日啟程前往美國邁阿密馬林魚球場LoanDepot Park加勒比海大賽進行情蒐任務，對於除夕無法與家人團聚，陳瑞昌教練特別強調「感謝會長與聯盟的全力支持，為了國家隊都是我們該做的！」。

加勒比海大賽自2月1日至9日為期9天，參賽國分別為波多黎各、巴拿馬、墨西哥、多明尼加、委內瑞拉、庫拉索、尼加拉瓜，其中庫拉索為荷蘭隊骨幹，7隊當中有6隊為12強參賽國。

情蒐小組全程觀戰加勒比海大賽，情蒐任務針對各國隊形、戰術執行能力、選手特性進行資訊蒐集分析，中華隊情蒐小組也預計在2月10日返台，為擁有更完整的資料，情蒐小組未來將持續追蹤蒐集美國職棒、墨西哥聯盟、日本職棒、韓國職棒等各國選手，針對其優點、缺點、慣性，整合、統計、分析，以利教練團及選手策略擬定，提升作戰成功率。

▲▲為了全力備戰世界12強賽事，中職派出情蒐小組前進加勒比海大賽，參賽7隊有6隊是未來對手。（圖／中職提供）
▲為了全力備戰世界12強賽事，中職派出情蒐小組前進加勒比海大賽，參賽7隊有6隊是未來對手。（圖／中職提供）
世界12強棒球賽由前12名的國家取得參賽資格，依序為日本、墨西哥、美國、韓國、台灣、委內瑞拉、荷蘭、古巴、多明尼加、巴拿馬、澳洲、波多黎各，預賽將12隊分為二組進行單循環賽制預賽，各組取前2名晉級超級循環賽，台灣在上屆12強賽以第5名作收，期待今年能夠更加突破，取得佳績。

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