台積電、聯發科徵「研發替代役」 6/25前報名提前卡位
提前卡位加入台積電、聯發科行列！內政部今（6）日公布研發替代役已正式受理報名，只要是學歷碩士以上的役男，皆可以在6/25前線上申請，參加甄選。內政部表示，今年度核定研發替代役用人單位，包含半導體、機械、光電等產業，台積電、聯發科、瑞昱半導體、友達光電等大廠商皆在其中，建議役男主動投遞履歷，爭取面試洽談機會，讓兵役多一項選擇。
記者魏妤庭／台北報導
根據內政部統計，研發替代役制度自97年實施至今，已有5萬多位役男在1600家以上用人單位服役，累計發表4951件專利、12379篇論文，每年為企業創造千億以上台幣產值，並有超過7成役男役期屆滿後選擇留任用人單位。
內政部指出，今年度核定研發替代役用人單位，主要有半導體、機械、資訊、光電及電子等民間產業，其中包含台積電、聯發科、瑞昱半導體、友達光電等國內各大廠商，另有中山科學研究院、中央研究院、工研院等研究機構，與臺大、清大等大學院校，約400多家用人單位。即日起到6/25前開放報名，期間會舉辦3次選填單位甄選作業，建議役男主動投遞履歷，爭取面試洽談機會。
此外，內政部提醒，役男體檢的目的在於檢定役男身體健康狀況，防止罹病不適合服兵役的役男進入軍中，造成身體健康損傷，落實政府照顧役男的責任，同時也判別役男應服的役別。另有「役男跨縣市申請代辦體檢線上預約系統」，自100年啟用以來，統計約有1.9萬人利用線上預約系統完成申請，可免除役男返回戶籍地參加兵役體檢的舟車勞頓之苦，有需要者可多利用。