NBA／湖人交易截止日動向分析！Reaves留隊機率高　補強目標改變

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在報導之中，Windhorst基本上說明了湖人老生常談的補強困難性，在LeBron James和Anthony Davis是不動核心，球團又不願意付出Reaves和太多選秀權的情況下，要換來有影響力的球員難如登天。
D'Angelo Russell儘管近期打出了好表現，但他是一名優缺點明顯的後衛，防守端的問題以及他合約的現況，在市場上不能算是價值很高的球員。因此他只能作為配平交易的合約，而很難成為真正關鍵、打動他隊的籌碼。
Austin Reaves合約超值又好搭配 被湖人視為非賣品
一些人會感到疑惑，Reaves並不是明星球員，為何如此受到湖人重視？退役球員Matt Barnes在個人節目上的說法，很好地代表了大多數人的心聲：「首先聲明，我很喜歡Reaves，他是一位很棒的球員。但我現在從新聞中理解到的是，湖人只會在能得到全明星級別三當家的情況下交易他，我認為湖人高估了Reaves的價值，如果要滿足這種條件，那就等於湖人不會交易他。因為Reaves雖然不錯，但他不是全明星級別的球員，他是角色球員。」
根據此前的多方報導，亞特蘭大老鷹希望能在Dejounte Murray交易中得到Reaves，但湖人堅定拒絕；而在更早之前的Zach LaVine交易中，球隊基本上也是相同的態度。
原因在於Reaves是很高效的持球進攻點，擅長製造犯規，可以先發也可以替補。而且他的出手動作快，無球能力也不錯，所以適合在James以及AD身邊打球，這是其他持球型後衛所不具備的能力。
Jarred Vanderbilt受傷可能讓湖人交易計畫轉向
湖人的確將Reaves視為是接近「非賣品」的球員，因為他的合約非常超值，本季年薪才1201萬美元，以他場均15.6分5.2助攻，投籃命中率48%的水準來看，物超所值。也是因為如此，很多球隊都希望如果要和湖人談生意，那他得是交易籌碼。
湖人不想放棄Reaves，又沒有足夠的籌碼打動其他球隊，加上D'Angelo Russell近期發揮出色，因此他們在交易截止日前有可能的一個計劃是：按兵不動。儘管他們確實有需要補強的需要，但他去年他們使用同樣的陣容也打進到西區決賽，在季中做出重要人員更動，並不總是好事。
湖人可能會改變交易計畫，隨著Jarred Vanderbilt傷勢傳出，他們有可能會將後場補強計畫轉為交易一名攻防全能的側翼。但問題可能還是在於，他們願意為此付出多少。