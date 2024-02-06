過年寒假預防孩童「3C眼」！iPhone神功能快開啟　保持安全距離

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運用原深感測相機偵測使用者與裝置之間的距離，如果使用者與 iPhone 長時間保持在30以內的距離，就會提醒使用者把 iPhone 移遠一點。「螢幕距離」有助兒童養成健康觀看習慣以降低近視風險。
📍iCloud 私密轉送
可以讓使用者在 Safari 瀏覽網頁時保持隱私，確保包含 Apple 在內，沒有任何一方能同時辨識使用者，以及使用者正在造訪的網站。
📍螢幕使用時間
能讓使用者更清楚了解他們和孩子在 app、網站和裝置上的整體使用時間。使用者可以取得每週報告，或查看特定 app 的使用情況、通知和裝置的取用次數。使用者還可以透過「螢幕使用時間」來設定他們和孩子每天能在特定 app 和網站上花費的時間，可以為特定 app 設定例外條件，例如「訊息」或各款教育 app，並能批准孩子提出的額外使用時間申請。
📍停用時間
使用者可以透過「停用時間」來設定就寢時間等特定的時段，藉此封鎖 app 與通知。
📍App 限制
使用者可以將個別的 app 和網站，甚至整個 app 類別整合成單一的群組，方便管理限制設定。例如，使用者可以同時為多款遊戲或孩子愛用的串流 app 設下限制。當達到時間限制時就會收到通知。
📍通訊限制
可以利用通訊限制來選擇孩子在日常和停用時間期間能與誰通訊，確保與孩子的聯繫不致中斷。
📍通訊安全
該功能可以偵測孩子在「訊息」、Airdrop、FaceTime 訊息、「電話」app 裡的「聯絡人海報」和「照片」裡是否收到或嘗試傳送敏感性圖片或影片。如果「通訊安全」偵測到孩子收到或試圖傳送可能包含裸露內容的資訊，將會發出警告並提供其他可保安全的措施選項。
📍取用限制
家長可以利用「取用限制」來防止孩子安裝新的 app 以，也可以設定孩子的裝置以限制存取成人內容，或僅開放家長選擇的網站。甚至還可以關閉 Safari 網頁瀏覽器，並安裝及改用專為兒童內容設計的特用網頁瀏覽器。