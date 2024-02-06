安心豚複驗大陣仗！ 11人今進台中食安處實驗室　最快明天有結果

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對於衛福部次長王必勝昨深夜在臉書提出5大疑點，指台中市食安處驗得的數值差異有點大，並質疑驗22次為何只公布6次？曾梓展說，就是因為茲事體大，「第一次用液相層析質譜儀驗出，不放心，採用高解析度質譜儀再做一次，又驗出0.015ppm，因此又再用同一盒的不同肉片反覆確認」。
他強調科學就是有多少證據說多少話，測試結果有些數值怪怪的．因此若不是很穩定的峰值就會被捨棄掉，只保留穩定出現峰值的數字，就是最後公布的6個數字。台中市食安處去年甫獲SNQ國家生技醫療品質認證獎，檢驗完全照中央規範流程及TAF認證進行，第一次檢出西布特羅後，反覆測試都有出現，只是數值不同，「若每次數值都在同一點出現，這樣的檢驗可能有問題」、「這些數據是可以信任的，我對食安處的檢驗很有信心。」
對於中央與地方步調不一樣，曾梓展證實向中央回報時，中央的確有提醒，按照過去的邏輯跟經驗，台糖公司不可能發生這種情況，要求市府應該更慎重。但市府經內部開會評估，認為已經反覆化驗22次，「結果就是有」！若不及時公布，恐將有更多民眾吃下對身體有害的物質。至於公布之後，該追查是哪個環節出問題，就需要由中央、外部單位做稽查、了解癥結出在哪裡。
至於王必勝認為應等廠商申請複驗再公佈，曾梓展表示，不管是農藥、微生物、添加物殘留都一樣，驗到第一次發現有問題，內部一定會複驗，複驗確定結果後才能公告，這是必要的過程。