貼春聯「這時段」陽氣最旺！命理師曝7大禁忌　2字倒貼恐福氣倒光

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【貼春聯7大禁忌】
1.上下聯勿貼錯
通常拿到的春聯有三幅，兩幅直聯一幅橫聯，直聯的其中一幅如果最後一字是仄聲字，就是上聯。平聲為下聯。萬一發現上下聯的尾字都是平聲，那就選台語發聲和國語發聲有明顯區別的那個字為仄聲上聯。例如「源運昌隆增百福」（上聯）、「富業振興獲千祥」（下聯）或「門迎春夏秋冬福」（上聯）、「戶納東西南北財」（下聯）。
2.大門口不貼春
居家大門口不要單貼一個「春」字，可以貼福、招財進寶等。因為在古代，只有怡紅院（等同於現代的聲色場所）會在門口貼春，否則容易招來爛桃花。
3.大門口不倒貼春聯
依照古禮，「倒」與「到」是同義字，「財」倒過來貼，是財到的意思，但大門口不可以把財倒過來貼，表示把財倒光光的意思；大門口「福」字不能倒貼，否則會把福氣倒光。窗、內門或水缸、酒缸等器具則可以倒過來貼，代表財到、福到，從民俗上講，古代只在水缸、酒缸等存放東西的缸上貼「倒福」，因為在倒的時候這些字就會轉正，寓意福倒不出來，表達福滿之願。
4.單數才吉利
門口大門貼春聯，記的要貼單數，單數象徵吉祥，不要貼到雙數了，因為單數1、3、5為陽，偶數2、4、6為陰，偶數容易招陰，與供奉神明數目一樣，要單數要陽；整個家裡所貼的春聯數目則不計算陰陽。
5.舊春聯要撕下來
舊春聯撕下來、撕破，表示除舊佈新的意思。切記不可直接把新春聯貼在舊春聯之上，以達到轉新好運。
6.不可有不吉利的字
春聯應講求個性化，把自己的感受、喜好、家的特點和期望都寫進去。但寫春聯時要特別注意，「滅」、「絕」、「死」、「亡」等字絕對不要出現，而且同音字意義不好也不要出現。
7.喪事不可貼春聯
家裡有喪事未滿一年不貼春聯，否則像在慶祝；也不可包粽子，意寓包中，一個接一個，那就糟糕了。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。