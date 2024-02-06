進口披薩醬檢出致癌農藥！達美樂：「立即暫停使用」改供應台灣製
達美樂使用之美國進口的披薩醬，遭衛福部食藥署檢驗出致癌農藥「環氧乙烷」，全數退運銷毀1.9萬公斤。業者緊急發出聲明，「立即暫停使用店內現有的披薩醬」，並已於全台門市立即提供台灣製、且通過台灣食品法規安全檢測的替代商品。
記者蕭涵云/台北報導
衛福部食藥署今（6）日公布最新邊境查驗不合格產品名單，其中由「台灣可果美股份有限公司」自美國進口的「達美樂披薩醬」，遭檢出致癌農藥環氧乙烷1.3mg/kg。根據食品安全衛生管理法第15條，「農藥殘留容許量標準」相關規定，環氧乙烷（Ethylene Oxide,EtO）標準為不得檢出，因此該項產品總計1萬9050公斤，必須全數退運或銷毀。
消息一出，達美樂披薩股份有限公司緊急發出聲明，稱「得知披薩醬供應商，在進口通關檢驗時，有一批披薩醬中檢出含有台灣未允許使用之微量殘留物質。」業者強調，收到訊息後，便「立即暫停使用店內現有的披薩醬，同時積極與台灣供應商協調，已於全台門市立即提供台灣製、且通過台灣食品法規安全檢測的替代商品供達美樂使用。」
官方更說明，「我們正與衛生局密切合作做進一步檢測，以確保其他批次的披薩醬中沒有殘留這種物質」。再次強調「目前全台達美樂並沒有使用有疑慮批次的披薩醬，同時已將現有封存商品送至SGS檢驗，並等待檢驗結果中。這是第一次在我們使用的商品中檢測出這種物質，我們也確保這是最後一次。」
達美樂表示，極為重視食品衛生和大眾健康，並與全球知名的供應商合作，透過定期檢驗和嚴格品質管控等相關措施，以高標準落實食品安全。「在這次調整披薩醬的期間，我們感謝消費者們的耐心和信任，達美樂會持續努力落實食品安全和高標準品質管控」。