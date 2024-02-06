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進口披薩醬檢出致癌農藥！達美樂：「立即暫停使用」改供應台灣製

▲達美樂使用之美國進口披薩醬，遭衛福部食藥署檢驗出致癌農藥「環氧乙烷」。業者聲明「立即暫停使用店內現有的披薩醬」，已於全台門市提供台灣製、通過台灣食品法規安全檢測的替代商品。（圖／記者葉政勳攝）
▲達美樂使用之美國進口披薩醬，遭衛福部食藥署檢驗出致癌農藥「環氧乙烷」。業者聲明「立即暫停使用店內現有的披薩醬」，已於全台門市提供台灣製、通過台灣食品法規安全檢測的替代商品。（圖／記者葉政勳攝）

記者蕭涵云/台北報導

達美樂使用之美國進口的披薩醬，遭衛福部食藥署檢驗出致癌農藥「環氧乙烷」，全數退運銷毀1.9萬公斤。業者緊急發出聲明，「立即暫停使用店內現有的披薩醬」，並已於全台門市立即提供台灣製、且通過台灣食品法規安全檢測的替代商品。

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衛福部食藥署今（6）日公布最新邊境查驗不合格產品名單，其中由「台灣可果美股份有限公司」自美國進口的「達美樂披薩醬」，遭檢出致癌農藥環氧乙烷1.3mg/kg。根據食品安全衛生管理法第15條，「農藥殘留容許量標準」相關規定，環氧乙烷（Ethylene Oxide,EtO）標準為不得檢出，因此該項產品總計1萬9050公斤，必須全數退運或銷毀。

▲達美樂11月再度推出99元優惠第二波，成功雪恥6月提早賣斷的風波，讓消費者限時7天買好買滿。總部透露，由台中的「達美樂披薩 興大國光店」業績成長四倍、奪下成長率第一。（圖／記者蕭涵云攝）
▲達美樂使用之美國進口的披薩醬，遭衛福部食藥署檢驗出致癌農藥「環氧乙烷」1.3mg/kg。（圖／記者蕭涵云攝）
消息一出，達美樂披薩股份有限公司緊急發出聲明，稱「得知披薩醬供應商，在進口通關檢驗時，有一批披薩醬中檢出含有台灣未允許使用之微量殘留物質。」業者強調，收到訊息後，便「立即暫停使用店內現有的披薩醬，同時積極與台灣供應商協調，已於全台門市立即提供台灣製、且通過台灣食品法規安全檢測的替代商品供達美樂使用。」

▲達美樂原使用美國進口的披薩醬，目前全台門市已改供應台灣製、且通過台灣食品法規安全檢測的替代商品。（圖／記者葉政勳攝）
▲達美樂原使用美國進口的披薩醬，目前全台門市已改供應台灣製、且通過台灣食品法規安全檢測的替代商品。（圖／記者葉政勳攝）
官方更說明，「我們正與衛生局密切合作做進一步檢測，以確保其他批次的披薩醬中沒有殘留這種物質」。再次強調「目前全台達美樂並沒有使用有疑慮批次的披薩醬同時已將現有封存商品送至SGS檢驗，並等待檢驗結果中。這是第一次在我們使用的商品中檢測出這種物質，我們也確保這是最後一次。」

達美樂表示，極為重視食品衛生和大眾健康，並與全球知名的供應商合作，透過定期檢驗和嚴格品質管控等相關措施，以高標準落實食品安全。「在這次調整披薩醬的期間，我們感謝消費者們的耐心和信任，達美樂會持續努力落實食品安全和高標準品質管控」。

▲台灣達美樂稱，「得知披薩醬供應商，在進口通關檢驗時，有一批披薩醬中檢出含有台灣未允許使用之微量殘留物質」，已立即暫停使用店內現有的披薩醬。（圖／記者葉政勳攝）
▲台灣達美樂稱，「得知披薩醬供應商，在進口通關檢驗時，有一批披薩醬中檢出含有台灣未允許使用之微量殘留物質」，已立即暫停使用店內現有的披薩醬。（圖／記者葉政勳攝）

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