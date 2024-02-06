任內首度視導一年期義務役男 蔡英文「比讚」肯定訓練現況
因應「強化全民國防兵力結構調整方案」，國軍兵役制度轉型，自今(2024)年元旦起恢復一年期義務役徵集，預劃徵集役男9,127人，首梯役男（陸軍2226梯）上（1）月25日入營。總統蔡英文今（6）日首度到陸軍206旅新竹梨頭山營區，視導1年制義務役男訓練現況，並對訓練成果「比讚」，表示肯定。
記者呂炯昌／新竹報導
在國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正等人陪同下，蔡英文今日上午抵達犁頭山營區，先由幹部陪同巡視營區聽取役男入伍訓練程序，並親自到教場了解訓練實況。當時新訓役男生正接受近戰格鬥與手榴彈投擲預習。
蔡英文對入伍生正操練的手榴彈投擲預習課程，表示高昂興趣，並現場詢問以什麼彈種執行訓練。媒體詢問是否覺得滿意，蔡英文用大姆指比了讚。
稍後蔡英文前往新竹湖口營區勗勉陸軍第 542旅並與官兵代表會餐。蔡英文在致詞時表示，守護國家安全，需要每一個人的力量。為了持續強化全民國防體系，從今年開始，恢復一年期義務役，首批新兵已經在上個月入伍。今天上午，除了到北部地區防空部隊了解裝備現況，她也到陸軍206旅步四營，關心首批一年期義務役新兵的營舍環境和訓練情況。她請國防部落實各項訓練課程的執行，並且滾動檢討，確保訓練的品質及成效。
蔡英文鼓勵官兵持續提升個人的學識和技能，讓軍旅生涯更豐富，也能在崗位上發揮各項專業。最後，她再次感謝各位弟兄姐妹堅守崗位，讓國人能夠過個好年。休假的弟兄姊妹，也要多陪伴家人、注意自身的安全，預祝各位新年快樂。