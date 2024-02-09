NBA／勇士127:104擊敗76人！Curry僅拿9分　雙前鋒爆發率隊贏球

NBA／Curry成「關鍵之王」！本季已砍152分　勇士讓他不得不開火

▲金州勇士球星Stephen Curry在這個賽紀的關鍵時刻已經轟下了152分，效率也非常高，但勇士隊在這種類型的比賽中勝率不到5成。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士球星Stephen Curry在這個賽紀的關鍵時刻已經轟下了152分，效率也非常高，但勇士隊在這種類型的比賽中勝率不到5成。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

誰是NBA本季的「關鍵時刻之王」？根據NBA官網數據，金州勇士球星Stephen Curry在這個賽季的關鍵時刻已經轟下了152分，效率也非常高，毫無疑問的是這個時間段發揮最出色的球員。但弔詭的是在Curry的好表現下，勇士本季在關鍵時刻的發揮卻是不理想的，成為他們明星賽前勝率不到5成的重要原因。

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根據NBA官方數字，勇士隊本季有34場打到關鍵時刻（官方定義為比賽的最後5分鐘，分差低於5分的比賽）分勝負，而他們的戰績為16勝18敗，並沒有過5成。球隊平均只有8.8分，投籃命中率43.9都不理想，這也是他們目前身陷泥沼的原因。

▲Stephen Curry今（4）日在金州勇士以134：141不敵亞特蘭大老鷹的比賽，砍下了60分，無奈球隊輸球，讓他寫下的一堆紀錄都顯得不再重要。（圖／美聯社／達志影像）
▲Stephen Curry本季在關鍵時刻已經轟下了152分，投籃命中率51.6%，三分球命中率49.1%，平均每百回合可以攻下62.3分。（圖／美聯社／達志影像）
儘管如此，球隊的低迷表現，仍不能否定Curry本季在關鍵時刻的出色發揮。截至2月6日，他在2023-24賽季至今以35歲的高齡，在關鍵時刻已經轟下了152分，投籃命中率51.6%，三分球命中率49.1%，平均每百回合可以攻下62.3分，為聯盟至少經歷10場以上關鍵時刻的球員中第一。

Curry在關鍵時刻的可怕數據還不僅如此，他本季三分球命中率高達49.1%，在關鍵時刻至少出手10次三分球的球員中排名第6，但他也是唯一一位出手超過30次的球員——事實上他本季已經在關鍵時刻出手了多達53次三分球投籃，命中了其中的26記。

▲金州勇士超級球星Stephen Curry攻下個人本季新高的60分，但球隊仍然輸給老鷹，他賽後難掩失望神情。（圖／美聯社／達志影像）
▲Stephen Curry獨木難支，金州勇士本季在多場他發揮出色的比賽中落敗。（圖／美聯社／達志影像）
只是Curry這樣的表現並沒能換來勇士隊的勝利，這一點說明了灣區這一季並沒有給予他足夠的幫手。在Klay Thompson退化、J.Kuminga還欠缺經驗的情況下，關鍵時刻Curry只能獨自扛起球隊得分重任。

而勇士隊目前比起得分來說，防守可能是更讓他們頭痛的問題，因為這支球隊本季他們防守效率為118.1，排名聯盟第22。在王朝時期，勇士不僅進攻端效率很高，極其出色的防守才是他們能夠統治聯盟的關鍵。

隨著Draymond Green回歸，這支球隊需要在下半季改善這一方面的問題。若是他們在關鍵時刻能夠壓低節奏、打出高強度防守，那利用Curry本季的進攻表現，他們將有機會能夠將自己的勝率提升，回到季後賽行列。

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