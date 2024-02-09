NBA／Curry成「關鍵之王」！本季已砍152分　勇士讓他不得不開火

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儘管如此，球隊的低迷表現，仍不能否定Curry本季在關鍵時刻的出色發揮。截至2月6日，他在2023-24賽季至今以35歲的高齡，在關鍵時刻已經轟下了152分，投籃命中率51.6%，三分球命中率49.1%，平均每百回合可以攻下62.3分，為聯盟至少經歷10場以上關鍵時刻的球員中第一。
Curry在關鍵時刻的可怕數據還不僅如此，他本季三分球命中率高達49.1%，在關鍵時刻至少出手10次三分球的球員中排名第6，但他也是唯一一位出手超過30次的球員——事實上他本季已經在關鍵時刻出手了多達53次三分球投籃，命中了其中的26記。
只是Curry這樣的表現並沒能換來勇士隊的勝利，這一點說明了灣區這一季並沒有給予他足夠的幫手。在Klay Thompson退化、J.Kuminga還欠缺經驗的情況下，關鍵時刻Curry只能獨自扛起球隊得分重任。
而勇士隊目前比起得分來說，防守可能是更讓他們頭痛的問題，因為這支球隊本季他們防守效率為118.1，排名聯盟第22。在王朝時期，勇士不僅進攻端效率很高，極其出色的防守才是他們能夠統治聯盟的關鍵。
隨著Draymond Green回歸，這支球隊需要在下半季改善這一方面的問題。若是他們在關鍵時刻能夠壓低節奏、打出高強度防守，那利用Curry本季的進攻表現，他們將有機會能夠將自己的勝率提升，回到季後賽行列。