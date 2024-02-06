台糖豬瘦肉精疑雲延燒！清查在養豬「全陰性」 飼料仍在檢驗中
台糖梅花豬肉片日前遭台中市驗出有乙型受體素「西布特羅」，引發各界關注，但後續衛福部食藥署、農業部等多次檢驗其他產品，都沒有檢出任何殘留情況。農業部代理部長陳駿季表示，相關訊息引起民眾不安，部方也針對台糖9間在養豬場進行檢驗，血清、毛髮都是陰性，希望確保市面上的豬肉安全無虞、讓民眾安心採購。
記者林志怡／台北報導
農業部防檢署長邱垂章指出，農業部自2月4日起、針對台糖其他9處在養中的豬場啟動擴大清查，其中血清130件、毛髮26件樣本已經在今日早上檢驗完成，都沒有檢出西布特羅，飼料26件樣本則還在檢驗當中，希望今日稍晚能有結果，完成後也會儘速對外公告。
陳駿季強調，經畜產會、衛福部食藥署、SGS檢驗相同批號產品，都沒有檢出西布特羅等瘦肉精藥劑，農業部也儘可能針對同天生產的相關產品進行檢測，還沒有任何一件被檢出乙型受體素。
陳駿季說，目前農業部掌握資訊中，其他國家大多都是使用萊克多巴安，西布特羅價格昂貴、多作為標準品存放，刻意使用瘦肉精，以農業部對產業輔導的認知，不可能有這樣的作為。
對於近期的擴大清查，陳駿季表示，相關訊息引起的民眾的恐慌，部方希望確保市面上的產品沒有使用到乙型受體素，讓民眾可以安心採購國內優質的豬肉產品。
陳駿季表示，部方相信台中市府檢測實驗室的數據，但每個實驗室本身對數據的資料分析及標準樣品等，相信衛福部食藥署一定會與台中市府溝通與再確認，讓國人安心。