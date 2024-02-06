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年終入帳封關前搶買！台股ETF受益人上週增1.5萬人、人氣王是這檔

▲農曆新年將至，不少上班族趁年終獎金入帳，搶在股市封關前持續買進台股ETF，又以00919最受青睞。（圖／資料照片）
▲農曆新年將至，不少上班族趁年終獎金入帳，搶在股市封關前持續買進台股ETF，又以00919最受青睞。（圖／資料照片）

記者魏妤庭／台北報導

農曆新年將至，不少上班族趁年終獎金入帳，搶在股市封關前，持續買進ETF，期望能藉此讓年終獎金再放大。根據財經平台統計指出，截至2月2日為止前的過去一週，56檔台股ETF受益者合計增加15019人，總受益人數達到639.87萬人，其中又以群益台灣精選高息（00919）ETF周增8524人，可說是人氣王。

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根據CMONEY公布的每周台股ETF集保戶股權分散統計，2月2日截止前一週，台股ETF受益人止跌微增15019人，總受益人從去年底的6070628人增加至6398739人。近一步觀察，上週56檔台股ETF中，有22檔受益人增加，又以群益台灣精選高息（00919）ETF週增8524人最具人氣。另包含復華台灣科技優息（00929）、國泰永績高股息（00878）、富邦台灣中小（00733）、群益半導體收益（00927）都有增加千人以上。

此外，減少最多的前五名，依序是元大台灣50（0050）、國泰台灣5G+（00881）、中信關鍵半導體（00891）、富邦公司治理（00692）、兆豐永續高息等權（00932）。其中元大台灣50（0050）減少3478人最多，國泰台灣5G+（00881）減少2125人居次，其他則是微幅減少376到776人不等。

財富管理專家分析，整體看來，最具買氣的還是最高股息群益台灣精選高息（00919）、復華台灣科技優息（00929）、國泰永績高股息（00878）。因農曆過年將至，元大台灣50（0050）受益人不想抱股過年，導致減少最多。而存股族則是在領到年終獎金後，仍然持續加碼買進高息ETF。

專家表示，以台股來說，可以運用年終獎金規劃基金ETF理財，穩健投資人可以台股高息ETF為核心配置穩固資產。建議留意訴求精選高息，能為投資人帶來穩健收益的台股高息ETF投資契機。並進一步舉例，以群益台灣精選高息（00919）固定息值0.55元估算，如果想讓每張息值固定在10%以上，可以趁22元上下多買來降低成本。而且群益台灣精選高息（00919）股性相對活潑，可以創造很多見綠加碼、增加股數、降低成本的機會。此外，群益台灣精選高息（00919）類似台積電階梯式步步高的配息政策，優於投資人期待，因此深受投資人青睞。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志指出，投資人可以將部分年終獎金用於投資基金ETF，培養理財習慣的同時，也可避免選擇進場時機的困擾，時間拉長還可以攤平投入成本，參與台股中長期投資契機。參考過去15年大盤行情，農曆年後多有一波漲勢，加上景氣燈號轉為黃藍燈，台股整體企業獲利2024年預期成長15%、美股龍頭財報公布多屬正向，因此對大盤後市不看淡。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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