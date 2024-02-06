NBA／詹皇有信心湖人能奪冠！不受交易傳聞影響 稱愛每一位隊友
洛杉磯湖人（NBA）今（6）日客場迎戰夏洛特黃蜂，靠著Anthony Davis轟進26分、15籃板、11助攻的大三元表現，與「詹皇」Lebron James、D'Angelo Russell合砍54分，率領湖人以124:118戰勝黃蜂收下3連勝，賽後「詹皇」在受訪時表示，「認為這支湖人有足夠的能力能奪冠，但我更愛更衣室裡的隊友，這就是我最關心的，並不會受到交易傳聞影響。」
記者/綜合報導
湖人今戰勝黃蜂後收下3連勝，賽後就有媒體問及Lebron James「這支湖人是否有足夠的奪冠能力？」，Lebron James則直言，「奪冠這並不是問題，但我更愛更衣室裡的隊友，這就是我所關心的，我並不會陷進交易傳聞，不管遇到對手是誰，我每晚都得準備好自己，這就是我的工作。」
此外湖人在今戰勝黃蜂後，也結束近期的6連戰客場之旅，將在本週五回到主場迎戰衛冕軍丹佛金塊，對此Lebron James也透露，「在與金塊交手時，我和Anthony Davis得帶領球隊，我十分期待與衛冕軍的對決。」
本戰Anthony Davis拿下26分、15籃板、11次助攻，防守端也有貢獻3次阻攻，投籃命中率高達7成5，拿下本季第2次大三元，「詹皇」Lebron James則是攻下26分、4籃板、並傳出7次助攻，D'Angelo Russell攻下全隊最高的28分，外加4籃板、6助攻。
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