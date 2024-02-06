T1／「表弟」卡森斯獲選單月最佳外援　海神大心臟邱子軒一月MVP

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一月最佳外援入圍名單中，獵鷹金恩、海神庫薩斯與雲豹卡森斯表現皆十分出眾。但卡森斯除在攻守端有所表現外，在串連團隊進攻上也繳出5.5助攻的頂尖NBA級身手，場均22分、12籃板、2抄截，全方位的數據與超乎水準的表現讓卡森斯獲得球迷與媒體一致的青睞，媒體票選獲得8成5分的高分票，球迷也有近3000張的選票支持，最終卡森斯力壓群雄，獲得T1聯盟單月最佳外援。
台啤永豐雲豹本季展現衝擊冠軍的決心，在卡森斯加盟後，戰績順利躍升至聯盟第一，卡森斯一月四場全勤平均上場29分59秒，繳出三次雙十，1月28日面對來勢洶洶的臺南台鋼獵鷹，單場豪取30分、5籃板、5助攻、2抄截，大秀超狂爆扣、華麗運球、無解單打的全能身手，而卡森斯的貢獻不僅在無敵數據，場上場下傳授經驗給隊友，抑或真誠對待每一位對手，都讓所有人都感受到表弟魅力！
高雄海神邱子軒獲選一月MVP
高雄全家海神邱子軒一月出賽五場，繳出場均17分、5.8籃板、2.2助攻的成績單，尤其1月27日海神踢館雲豹一役，邱子軒無懼NBA球星坐鎮，攻防兩端展現無限拼勁，第三節末終了前，又以一記精彩壓哨球大大拉開比分，該場邱子軒狂砍21分、4籃板、2助攻，三分命中率高達七成，為斬斷對手六連勝的致勝功臣之一。
而一月最有價值球員投票中，邱子軒在媒體票選拿下近七成5分的高分票，球迷票選也取得2127張選票，一馬當先領先群雄，讓其餘入圍者包含同隊學長胡瓏貿，以及同樣在一月表現優異的特攻阿巴西、雲豹高錦瑋望塵莫及。雖然邱子軒於客座雲豹時不幸受傷退場，經檢查確認為左膝前十字韌帶斷裂，同時也宣告將缺席本季所有賽事，不過，相信在球迷、球團與家人的陪伴支持下，邱子軒將以戰神之姿再健康回歸戰場。
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