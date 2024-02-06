這樣教我就懂！2024科學探究競賽開始報名

已邁入第11年的2024「科學探究競賽-這樣教我就懂」為全民性的科普競賽，各年齡層皆可參加，網路報名時間即日起至4月10日止，邀請海內外對科學有興趣的學生、教師與社會大眾參加。競賽分為國小組、國中組、普高組、技高組、教師組與大專社會組，國小組限制3年級以上才可報名參加，教師組開放師培生報名，大專社會組與教師組如有繳交影片將會有加分的機會。
記者陳美嘉／高雄報導
2024年「科學探究競賽-這樣教我就懂」由教育部國教署指導，國立高雄師範大學、國研院國網中心、國立科學工藝博物館、國立臺灣科學教育館、國立自然科學博物館、國立海洋生物博物館、國立海洋科技博物館主辦，今年已邁入第11年，積極提升國人對科學的興趣，成為全國最重要的科學賽事。
初賽評審長黃琴扉教授表示，競賽與其他科學競賽展演的不同，「科學探究競賽-這樣教我就懂」希望學生與社會大眾能主動發掘，以及觀察生活習以為常的科學現象，提出質疑、訂出假設、收集與分析數據、驗證假設、重複驗證與討論、獲得結論與遷移作用，並將整個過程用繪圖、影片與文字呈現於作品中，從中了解科學探究的過程。
競賽總獎金高達約40萬，初賽評選分數達70分以上(大專社會組與教師組達80分以上)頒發大會之入選證明，競賽獎狀由教育部國民及學前教育署頒發，優秀作品將於6月29日在國立臺北科技大學舉辦決賽暨頒獎典禮。
2024年「科學探究競賽-這樣教我就懂」另舉辦網路票選活動，包括最佳人氣獎、女性桂冠獎、科學勇士獎、科學新秀獎與民眾參與獎等；於4/15中午起至5/6結束，歡迎民眾屆時踴躍參與投票。有關2024年「科學探究競賽-這樣教我就懂」詳情請上活動官網查詢。