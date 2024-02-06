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過年看《NOWnews》抽大獎！LINE好友免費試手氣　大魯閣票券爽抽

▲《NOWnews今日新聞》LINE好友募集中，春節鎖定新聞還能試手氣抽運動票券。（圖／NOWnews社群中心製圖）
▲《NOWnews今日新聞》LINE好友募集中，春節鎖定新聞還能試手氣抽運動票券。（圖／NOWnews社群中心製圖）

家庭消費中心／綜合報導

春節看《NOWnews今日新聞》有好康！今日新聞即日起舉辦「新春運動一番賞」活動，春節假期間閱讀新聞，還能額外獲取大魯閣多種運動票券，邀請讀者們加入《今日新聞》LINE官方帳號試手氣。

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為了回饋讀者，即日起加入《NOWnews今日新聞》LINE官方帳號，可獲得一張抽獎券，獎項為「大魯閣卡丁車貴賓券／Roller186滑輪券／大魯閣VIP暢玩券／大魯閣棒壘球券／大魯閣保齡球券」，5種票券隨機贈送，數量有限送完為止，越早加入抽獎機會越多！

春節連續假期期間（2月8日至2月14日），每天中午12:26、晚間18:26準時鎖定LINE新聞，還能獲取限時加碼抽獎機會，天天百張等你來抽！

▲快加《NOWnews今日新聞》LINE好友，過年期間爽抽大魯閣票券。（圖／NOWnews社群中心製圖）
▲快加《NOWnews今日新聞》LINE好友，過年期間爽抽大魯閣票券。（圖／NOWnews社群中心製圖）
📌Q：該如何加入《NOWnews今日新聞》LINE好友？
A：開啟LINE點選「官方帳號」輸入NOWnews即可加入。
或由網址加入：https://lin.ee/zSGuwx9t（點此連結）

📌Q：該如何獲取抽獎券？
A：加入LINE後即贈1張抽獎券。

📌Q：該如何獲取「加碼」抽獎券？
Ａ：過年期間於中午12:26、晚間18:26準時鎖定每日LINE推播新聞，可獲取加碼抽獎機會，每日數量有限，抽完為止。

📌Q：獎項有哪些？
A：大魯閣卡丁車貴賓券、Roller186滑輪券、大魯閣VIP暢玩券、大魯閣棒壘球券、大魯閣保齡球券票券，採隨機贈送，數量有限，贈完為止。

▲加入《NOWnews今日新聞》LINE好友，抽大魯閣卡丁車貴賓券。（圖／大魯閣提供）
▲加入《NOWnews今日新聞》LINE好友，抽大魯閣卡丁車貴賓券。（圖／大魯閣提供）
📌Q：中獎後該如何兌換？
A：中獎後在「我的優惠券」列表裡會出現中獎畫面，請將中獎畫面截圖回傳至《NOWnews今日新聞》官方LINE帳號，請勿自行按下使用優惠券，小編會核對編碼後再進行核銷，若不慎自行按下使用優惠券恕無法兌換獎項。

📌Q：該如何兌換抽獎券？
A：本活動獎項寄送地區僅限台灣本島地區，不寄送外島、海外，票券會統一以郵寄方式寄出，請中獎粉絲於2024年2月28日中午12:00前，私訊《NOWnews今日新聞》LINE官方帳號，逾期視同放棄。

▲加入《NOWnews今日新聞》LINE好友，大魯閣5種票券隨機贈送。（圖／大魯閣提供）
▲加入《NOWnews今日新聞》LINE好友，大魯閣5種票券隨機贈送。（圖／大魯閣提供）

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