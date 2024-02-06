梅西向香港球迷致歉！回應是否出戰日本比賽稱：這幾天感覺好多了
世界球王梅西（Lionel Messi）先前在香港交流賽上坐足板凳，引發球迷抗議，今（6）日來到東京賽前的記者會時，表達了對香港球迷的歉意，並希望有機會可以再去香港踢球。當被問到是否會出賽2月7日對上神戶勝利船的友誼賽，梅西則表示自己會檢查一下狀況，現在還不清楚能否上場，但這幾天感覺好多了。
記者林之越/綜合報導
日前邁阿密國際隊來到香港進行交流賽，「世界球王」梅西因為腿傷未出席比賽，整場坐在板凳上，並且鮮少和球迷互動，臉上幾乎看不見笑容，讓現場球迷高喊退票。
根據日本媒體《日刊體育》的報導，梅西在日本的記者會上針對此事表示：「真的很不幸，我是在沙烏地阿拉伯的第一場比賽中，感覺到了自己腿部肌肉不舒服。」「香港真的聚集了非常多的球迷，我也很想要參加比賽，但結果令人失望，如果還有機會的話我還想去香港踢球。」
接續，當日本媒體提問到是否會參加明（7）日邁阿密國際對上神戶勝利船的友誼賽，梅西回應道：「我會在今天的訓練裡檢查一下自己的狀態，目前還不能確定明天能不能出賽，但我這幾天感覺好多了。」
此外，針對在日本進行友誼賽，梅西也補充道：「這次可以來到日本真的很開心，希望可以在日本打完最後一場精彩的比賽然後回家。」
值得一提的是，原先預定出席記者會的股東貝克漢（David Beckham）、教練馬蒂諾（Gerardo Martino）還有球員阿爾巴（Jordi Alba）等人都臨場缺席，改為只有梅西一人參加。
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