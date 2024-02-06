超商過年發錢啦！7-11、全家「隱藏優惠」限5天 結帳少一步秒虧
超商取貨優惠春節加碼！7-11今起至2月9日前限5天，到門市取件電商下單的包裹，可獲得7元購物金，不過要注意的是，本月取件優惠多出新規則，消費者需要在取包裹前報APP會員，才可以獲得購物金，否則就錯失了領取優惠的機會；全家則是在即起至7日前、2月19日至23日前，至全家門市完成包裹取件，就送限量優惠券，可選「熱單品拿鐵25元」，或者15元吃經典原味熱狗、8元吃茶葉蛋。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11即起至2月9日前，門市取件電商下單的包裹，可參加包裹安心取活動，每一件包裹可獲得7元購物抵用金，單筆交易最高上限獲得5組序號，也就是說超過5件包裹，別忘記分開領取，優惠券數量有限，送完為止。
本次安心取活動要特別注意！新規則改為需要在取包裹前，向店員報OPENPOINT會員，7元抵用券會直接存入APP，本次紙本券上不會出現序號，也就是說結帳前若忘記報會員，就無法領取7元購物金。
全家則是即起至7日前，以及2月19日至23日前門市完成包裹取件，即贈送優惠券，可選擇Let's Café小杯熱單品拿鐵25元開喝，或者15元吃經典原味熱狗（原價35元）、茶葉蛋8元（原價13元）優惠三選一。
每人單筆交易限贈5張，數量有限送完為止，小白單遺失不得補發，建議可進入全家APP，點選選酷碰券，輸入紅利PIN 碼儲存／選擇兌換商品，即可將小白單優惠線上儲存，避免遺失。