金曲歌王Leo王被控偷吃、開Uber 突宣布「掰了10年老東家」
30歲金曲歌王Leo王（本名王之佑）鍍金後工作邀約如雪片般飛來，原本星途備受看好，不過2022年被外籍老婆發文暗諷外遇20歲嫩妹，讓他形象受損，事業大不如前，還被目擊開Uber載客。雖然捲入感情醜聞，但Leo王的唱片公司「顏社」始終在背後給予支持，不過日前他表示離開待了近10年的老東家，「因為我是一隻猴子，我也還是很期待恢復 Independent 的身分。」
記者楊穎軒／綜合報導
Leo王月初在粉專發文，感謝所屬的音樂廠牌顏社一路以來的照顧，很開心大家一起完成很多事情，包括做出好作品，有很多很棒的回憶，「但因為未來規劃的關係，以及因為我是一隻猴子。我也還是很期待恢復Independent（指獨立音樂人）的身分。」透露今年1月隨著合約結束就已經離開顏社。
前年爆出婚外情後，Leo王神隱5個月現身公開活動，證實老婆已經是前妻，兩人正式離婚，當媒體追問後續狀況，他露出尷尬微笑說：「這可能跟你（們）沒有關係！」同時提醒在場所有人「不要外遇喔！」去年他被發現當起Uber司機，當時顏社表示，Leo王只是因單純喜歡開車才會加入Uber行列。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道