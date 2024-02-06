瑞莎掏300萬帶台灣小將「橫掃59金」 見選手披國旗：辛苦都值得
藝人瑞莎近年來致力在台灣發展韻律體操，不僅辦理協會親自教學，還帶選手們參與各種國際賽事，讓世界看到台灣。2023年瑞莎帶小選手們爭戰德國、泰國、韓國、土耳其、菲律賓、匈牙利、愛沙尼亞等國，共拿下59金、17銀、16銅的好成績，比2022年奪牌率成長快1倍，看到這些小朋友披上國旗站上頒獎台的那一刻，瑞莎說：「所有的辛苦都值得了。」
記者羅凌筠／綜合報導
瑞莎認為不僅要走出去，更希望能讓更多人親自體驗台灣的美好，她公布2024瑞星盃國際邀請賽將在7月5號到7月7號，一連舉辦3天。瑞莎說：「去年我們自己邀請了9個國家、221個選手來台灣參賽，今年我們還沒開始邀請，就有很多國外的體操隊自己聯絡我們表達參加意願，十分讓人振奮，可以讓台灣韻律體操的孩子們有更機會多跟國際接觸以及讓外國隊伍想要再來到台灣。」
只是辦一場國際賽事不是這麼容易，瑞莎透露去年自籌約300萬經費舉辦比賽，一路走來十分感謝有許多企業團體大力支持，瑞莎說：「瑞星的贊助商們都超級可愛，像是國際電商品牌IFCHIC從去年開始贊助我們，根本沒要求什麼回饋，完全是認同我們的理念而力挺。」
2月分瑞星的韻律小將們將前往愛沙尼亞參加Miss Valentine大賽，這是接近世界盃級的國際邀請賽，去年瑞星小選手成功帶回1面銀牌與銅牌，為了給孩子們助陣，IFCHIC執行長Peggy特地準備小禮物替她們加油助陣，瑞莎在一旁看了開玩笑說：「禮物也太棒了，連我都想要。」
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