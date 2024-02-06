金兔年台股原型ETF績效Top 15出爐 高股息、半導體最熱門
台股在兔年最後一個交易日站穩萬八封關，台股原型ETF績效表現亮眼，從進榜檔數來看，高股息最後投資人青睞，佔了7檔，科技型ETF也進榜5檔，主要集中在半導體產業型ETF。投資法人建議，半導體景氣2023谷底復甦，2024台股有機會展現「兔躍龍升」新氣象，投資人可年後先進場卡位。
記者魏妤庭／台北報導
新光臺灣半導體30 ETF經理人王韻茹表示，台股5日封關，市場追價意願不高，不過上週五美科技股領漲，費城半導體也收漲1.31%，尤其是輝達更強勢上攻，繼續突破歷史新高，為半導體股打入強心針。而封關日則是由台積電撐盤穩住盤勢，預估年後台股開紅盤，全球資金關注焦點仍在AI及半導體相關股。
王韻茹表示，近期美股的輝達、美超微股價表現亮眼，已為台灣AI相關類股帶來激勵效果。而半導體類股，台積電法說行情帶動下，不少IC設計股的IP股表現強勢，例如股王世芯-KY封關日股價正式突破4000元關卡，達到歷史新高，顯示全球機構法人看好年後半導體行情，在AI推波助瀾下，今年全球半導體市場已重返景氣擴張的上升週期。
王韻茹表示，全球股市對半導體樂觀情緒升溫，建議投資人年後可以將投資焦點擺在半導體族群，或是鎖定台積電、聯發科、世芯-KY等重要指標股組成台灣半導體ETF，作為掌握2024年台股景氣「兔躍龍升」的領漲型台股ETF首選。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。