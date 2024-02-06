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梅西不上場原因公開！被港府爆三度婉拒出賽　還被轟「無恥」

▲梅西（Lionel Messi）向香港球迷致歉，但被爆出三度婉拒出賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲梅西（Lionel Messi）向香港球迷致歉，但被爆出三度婉拒出賽。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

阿根廷球王梅西（Lionel Messi）為日前的邁阿密國際訪港友誼賽道歉，他表示自己「因傷」無法出賽，但他今天抵達日本，卻自己提行李，被不少球迷酸言酸語，香港、中國球迷也不斷攻擊他，梅西透露，自己有機會也想回香港踢球，他也覺得很遺憾無法上場，不過根據港府公開說明，體育及旅遊局局長楊潤雄、體育專員黃德森皆表示，因為這個賽事有港府的贊助，因此港府相當重視，曾經三度要求梅西上場，卻都未果。前香港特首梁振英的女兒梁齊昕就以英文寫下「這是難以置信的粗魯行為」，並怒轟「無恥」。

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梅西不出賽、港府晚半拍知道

港府說明，當天開賽時梅西沒有被排入先發，也沒有穿上球衣，但主辦方仍以為梅西會在下半場出賽，等到主辦方聯絡球隊，才得知梅西大腿發炎無法上陣。

▲梅西（Lionel Messi）在日本記者會向香港球迷致歉，並稱自己這幾天感覺好多了。（圖／美聯社／達志影像）
▲梅西（Lionel Messi）在日本記者會向香港球迷致歉，並稱自己這幾天感覺好多了。（圖／美聯社／達志影像）
梅西要出賽45分鐘

不過當初活動說好，梅西要出賽45分鐘，但前提是健康，根據他們掌握情資，梅西有機會在下半場上陣，但最後沒有出賽，顯然是違背合約，因此港府可能會對贊助商Tatler提出收回贊助費用。

此外，去年6月梅西在拜訪北京的賽事中，踢滿全場，但在這樣的友誼賽，主帥馬提諾（Tata Martino）賽前就打定主意讓梅西休息，卻未告知主辦單位跟港府。

▲邁阿密國際球星梅西（Lionel Messi），因缺席球賽，遭到香港球迷高喊退錢，連廣告看板也遭殃。（圖／美聯社／達志影像）
▲邁阿密國際球星梅西（Lionel Messi），因缺席球賽，遭到香港球迷高喊退錢，連廣告看板也遭殃。（圖／美聯社／達志影像）
前香港特首梁振英的女兒轟「無恥」

前香港特首梁振英的女兒梁齊昕也是梅西鐵粉，但卻只看到偶像2分鐘「熱身」就結束，現場怒轟「還水」（退錢）、退款等中英文。

梁齊昕說：「我相信你小時候也有過自己的足球偶像，如果換成你被這樣對待，你做何感想？」

此外，當梅西整場臭臉在球場旁邊，賽後香港特首李家超想要出面握手，梅西卻避而不見，也引發討論。

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