特企／黑松捐300萬修繕八卦山牌樓　共同維護地方文化資產

矗立在彰化市中山路與東民街口的八卦山牌樓，是黑松第一任董事長張文杞與當時的縣長呂世明為了推動八卦山風景區的發展而籌設，1964年，由黑松捐款興建的八卦山牌樓落成，時至今日，八卦山牌樓已成為彰化縣最具代表性的文化精神地標之一。因屋瓦老舊、彩繪漆面剝落褪色等歷史痕跡，黑松再捐獻300萬元，縣府追加135萬元，歷時將近180多日的修復工程，於去年11月30日順利完工，讓八卦山牌樓重現昔日光景。
彰化縣文化局也特別策劃八卦山牌樓60週年老照片及文物展，展覽內容包含1964年八卦牌樓落成啟用典禮以及不同年代的歷史照片等，展期自2024年2月2日起至3月3日止在彰化縣立圖書館一樓大廳展出，讓民眾透過老照片看見八卦山牌樓和街景的演變樣貌。
黑松公司行銷處總監沈榮宗表示：「八卦山牌樓是全台第一個觀光牌樓，也是彰化縣最具代表性的觀光地標之一，黑松公司非常榮幸可以攜手彰化縣政府，共同完成維護這項重要的文化資產，讓地方文化可以永續留存。」黑松公司明年將邁入100週年，身為台灣歷史最悠久的飲料公司，將秉持著永續經營的精神，以企業之力，更積極為社會投入更多的心力，同時也會持續支持環境教育、體育及藝文發展等各項公益活動，落實對在地的關懷。
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