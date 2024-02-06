中華職棒／台鋼雄鷹「好聲鷹」海選！要尋找專屬主場播報員

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中華職棒賽季即將進入第35年，近幾年台灣棒球場的應援型態也開始邁向更多元化的發展，隨著大型國際賽事的多元傳播，更讓台灣棒球迷獨特的應援文化享譽國際，台鋼集團日前也對外宣布，集團第四隊「WING STARS」啦啦隊正式成軍，而球賽主體的組成，除了場上球員、啦啦隊、球迷等，更重要的就是希望能帶給進場球迷更不一樣的球場體驗，因此台鋼雄鷹主場將從聽感出發，打造專屬台鋼雄鷹的好聲音，讓進場球迷都能感受到更細膩的主場賽事體驗，今天宣布正式啟動的播報員海選活動，希望能夠邀請到更多熱愛棒球的大眾一同參與。
好聲鷹選拔共分為二個階段，第一階段將進行「初選評比」，由工作小組進行聲音與表演評估，入圍者將晉級第二階段「實戰播報測試」；通過複賽的人選，將參與由專業師資聯手打造的第三階段「專業技能培訓」，接受「專業、熱情」的全方位課程，培訓結束後，正式亮相於台鋼雄鷹主場賽事。入選的成員將成為台鋼雄鷹應援團的正式成員，讓播報員成為棒球場上另一個最耀眼的主角，與台灣鋼鐵集團近年致力於打造人才永續發展的目標互相呼應，也為台鋼雄鷹職業棒球隊打造更精緻、更不一樣的雄鷹主場氛圍。
台鋼雄鷹好聲鷹海選活動，即日起以網路進行報名收件，不限性別、不限年齡，只要你敢秀，你愛秀，喜歡表演，口條清晰、聲音好聽，歡迎加入台鋼雄鷹！詳情請上「台鋼雄鷹 TSG HAWKS」粉絲專頁查詢。