日本「東京大雪」百人送醫！專家揭原因示警：台灣過年恐也有寒流
日本近期不少區域下起大雪，東京更是在入冬後首次發布「大雪警報」，路面結冰也導致超過100人因滑倒送醫治療，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，東京大雪主要是受到日本附近的「強低壓氣旋」導致，今（6）日開始降雪慢慢趨緩，而大環境的冷空氣也將在春節年假侵襲台灣，除夕夜至大年初一清晨，不排除台北市降到攝氏10度以下，冷空氣直接升級為寒流的可能。
記者張志浩／綜合報導
賈新興說明，導致日本東京大雪的主因，是低壓氣旋系統從中國出海後來到日本海，隨後中心不斷增強、氣壓快速減弱，逆時針旋轉的特性將日本海的大量水氣掃至日本東北一帶，搭配「極圈冷空氣」往南方擴散，「低溫+水氣充足」就導致降雪爆發。
賈新興補充，「北極震盪」是大氣中自然存在的特徵，當北極震盪數值程負時，噴射氣流減弱，導致高空氣流出現大幅度南北擺盪，進而導致極區的冷空氣往南移動，南方偏暖的空氣也會往北移動，全球就容易出現極端高溫或低溫的天氣事件，尤其是英國、歐洲至蘇聯、中國北方、日韓、北美的五大湖區等，而北極震盪在1月曾短暫上升，但2月開始又往負的方向移動。
賈新興指出，日本東京大雪在今天已經慢慢趨緩，預期溫度回慢慢回升，不過當地水氣仍多，近期前往日本的旅客，仍要留意雨勢出現；此外，台灣在小年夜開始將受冷氣團影響，該波冷空氣大環境上和日韓的低溫屬於同個系統，除夕夜至大年初一清晨、大年初一深夜至大年初二清晨，配合輻射冷卻作用，台北站可能下探攝氏10度以下，有機會達寒流等級。