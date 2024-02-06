特企／泡麵控必看！滿漢大餐Gold系列登「龍年命定款」

金牛肉麵：招財開運 酸辣一絕！
在金色璀璨的龍年裡，滿漢大餐Gold「金牛肉麵」，將傳統台灣牛肉麵結合海南島的黃燈籠椒，締造了獨一無二的金湯牛肉麵。不僅是全台首創特有金湯湯頭牛肉泡麵，更象徵著財富與好運的到來！
舀起一匙金湯，金灼灼的湯頭便順著湯匙壁緣流下，酸辣的香氣撲鼻而來，還沒喝下就已刺激嗅覺，忍不住吞嚥幾口口水緩解隱隱發麻的舌側，喝下一口後更像是在口中開了一場黃金饗宴，黃燈籠椒香氣首當其衝，隨後接著是蔥、薑、蒜疊出一層又一層的豐富滋味，所有的調味恰到好處，不只視覺是金湯、味覺上也是享有「黃金比例」的完美金湯。
金黃色澤的湯頭是怎麼做到的呢？金牛肉麵選用海南島特有的黃燈籠椒，具有「辣椒王」的稱號，且比台灣第一辣的「朝天椒」還要辣！但經過調理就搖身一變為帶有獨特酸辣滋味的「黃燈籠椒醬」，濃厚的辣味香氣搭配酸味尾韻，是成就金湯最完美的底襯。
熗牛肉麵：鴻運大展 道地川辣！
滿漢大餐Gold「熗牛肉麵」，火紅色湯頭則是洋溢著新春的歡樂氛圍，也象徵著好運、幸福和繁榮。其抓住川菜麻辣口味的精隨，並以著名川菜水煮牛肉中的「刀口紅油」調味，麻味與辣味雙管齊下，奏出如華爾滋般的協調爽口麻辣。
湯頭的製作過程極為考究，首先，特選的牛骨經過高溫高壓萃取，保留了牛骨的精華，為湯頭增添了濃郁的底蘊。接著，以正宗的「川蜀工藝」為靈感，加入工法繁複的刀口紅油，其透過焙炒子彈椒釋放香氣並刀切至碎末，再加入芥花油、紅花椒、青花椒及芝麻以三段溫層炒製而成，讓湯頭展現出濃郁的紅色光澤，並帶有麻、辣、鮮、香的豐富層次感。
2024龍年命定泡麵 首選滿漢大餐
「滿漢大餐」一直是饕家心目中的經典泡麵，每當撕開「滿漢大餐」料理包，滑落出的濃郁湯汁及鮮嫩多汁的特選牛腱肉，就令人垂涎三尺。而Gold系列更是在傳統基礎上融入了新的元素，帶來了更豐富多樣的口味體驗。
在這個充滿希望與機運的龍年，滿漢大餐將美味與好運融合於一碗牛肉麵中，成為龍年必備美食。無論是金牛肉麵的開運招財、或是熗牛肉麵的鴻圖大展，滿漢大餐集結對龍年的美好祝福，陪伴大家迎接新春的到來，創造更多美好回憶。心動了嗎？趕快到7-11、康是美、家樂福買起來吧！
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