左營鼓山鹽埕發紅包　陳其邁與市民互道恭喜

高雄市長陳其邁持續走春，今(6)日上午先後前往左營、鼓山及鹽埕參香祈福，走春發放龍年開運小紅包，向大小市民朋友及信眾拜年賀歲，為大家帶來滿滿的新春祝福，並祈求眾神庇佑市政昌隆、闔家平安。大小朋友也開心與市長合影，互相擊掌加油打氣。
記者郭凱杰／高雄報導
陳其邁上午先後前往左營元帝廟、鼓山龍泉宮及鹽埕三山國王廟參香祈福，大批民眾扶老攜幼，興高采烈、滿心期待等著領取小紅包，排隊人潮擠滿廟埕，陳其邁與民眾親切互動合影、互道新年恭喜，祝福聲語此起彼落，洋溢著過年喜慶氛圍。
陳其邁表示，高市府未來在左營將有許多大建設，包括台積電將要設置第三座2奈米廠房，總共投資2兆元，是全世界最新、最進步的半導體製程廠。另外，交通大學和清華大學兩間頂尖大學也將於左營設置分部；眷村活化也正在加速進行，持續提供更多公共服務，照顧好眷村周邊居民、長輩們，引進新的產業與新的人口，讓左營地區更加繁榮。
隨後，陳其邁前往鼓山及鹽埕等廟宇參香，廟埕前排滿等待索取紅包討吉利的民眾，陳其邁也逐一向長輩問好，發送新年紅包，向民眾拜早年，充滿歡笑聲不斷，一起開心過好年。
左營元帝廟、鼓山龍泉宮及鹽埕三山國王廟均為地方信仰中心，香火鼎盛，陳其邁向玄天上帝、天上聖母及三山國王等眾神明參拜祈福，誠心祈求風調雨順、國泰民安、五穀豐收，市政順遂興隆、闔家平安喜樂。