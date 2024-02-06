淡水天元宮櫻花開了！國旅3大走春賞櫻路線推薦　高雄櫻花季加碼

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北台灣最知名的賞櫻景點，莫過於淡水的無極天元宮，該處櫻花擁有兩大不同品種與區域，主要建築物天壇周圍夢幻環繞白色單瓣的日本吉野櫻花，目前已經接近滿開，全盛時期搭配天元宮，堪稱是新北賞櫻最受歡迎的好去處。
而天元宮的後山則另有桃紅、粉色、白色總共3種不同色澤的台灣山櫻花，看上去視野效果相當豐富。位在新北市淡水區北新路三段36號的淡水天元宮，「2024花見櫻花季」自即日起至2月18日，把握時間賞櫻。
📌星巴克「林口文化三門市」也有櫻花！雙北賞櫻秘境必去
雙北熱門賞櫻秘境還有星巴克「林口文化三門市」，位於新北市林口區文化三路一段359號，門口栽種了幾株櫻花樹，擁有甜嫩粉色、鮮艷桃紅的櫻花，過去便被視為賞櫻熱門秘境，從正門口、門市旁街道上，都能欣賞到美美的櫻花，目前已經開始綻放。而且地點臨近林口三井OUTLET，逛街前後造訪都很方便。
📌國旅3大走春賞櫻路線推薦！阿里山、九族櫻花季 武陵保證入園
雄獅旅遊推薦國旅3大走春賞櫻路線，可以搭乘森林鐵路阿里山「蒸汽檜木賞櫻列車」，走訪一趟就能把40多種櫻花盡收眼底，尤其推薦阿里山派出所、阿里山賓館及沼平車站等賞櫻勝地，以及阿里山百年吉野櫻「櫻王」更是必訪；還有季節限定的「蒸汽檜木賞櫻包列」，獨家安排停靠全台最高海拔的「祝山車站」，順便欣賞雲海。
或到九族櫻花祭體驗日式賞櫻氛圍，來場獨家限定的「櫻花下午茶」還贈送限定款野餐墊。九族文化村的櫻花是日本海外認證賞櫻名所，總共種植有5千多株八重櫻、吉野櫻及富士櫻等櫻花樹，是少見能好好享受浪漫粉紅櫻花雨的景點。
九族櫻花祭2月10日至3月3日還開放「賞夜櫻」限定活動，能提著燈籠步入櫻花林欣賞夜櫻，搭配期間限定的異國火舞表演，讓人不用飛出國人擠人，也彷彿置身在日本。
櫻花季適逢農曆過年連假，雄獅旅遊推出的「武陵農場保證入園」走春二日行程還有機會，走春欣賞粉色櫻花海，還能再順遊到大甲鎮瀾宮或2024台灣燈會，迎接新年好運！
📌7-11「2024高雄櫻花季」音樂節！ibon售票
喜歡櫻花的粉色魅力，當然不能錯過7-11將在3月底，於高雄夢時代舉辦「2024高雄櫻花季」音樂節，將集合《SUPER JUNIOR》東海、銀赫、BoA寶兒、Mamamoo華莎、卡莉怪妞、FRUITS ZIPPER等日韓藝人，帶來最浪漫的表演。時間就在3月22日至3月24日，ibon售票的門票為899～1999元共4種價格；今還加碼宣布卡司新增《SHINee》成員KEY及夏川里美。