國1追撞7車釀1死1傷！駕駛「無照開車」還玩手機 出事拉弟頂罪
國道一號彰化路段5日發生7車連環撞車禍，慘釀一死一傷悲劇，42張姓大貨車司機不僅無照駕駛，還涉嫌一邊開車一邊看手機，事後張男擔心東窗事發，趁亂打電話給弟弟趕上國道頂替自己，昨天晚間警訊時遭識破，張姓大貨車司機依過失致死罪移送，並吊銷駕照終生不得再考領。
記者孫唯容／綜合報導
回顧案發經過，國道1號197.2公里南下彰化路段，5日上午發生嚴重追撞車禍，現場3台大貨車與4台小客車追撞，其中1台大貨車冒煙起火，所幸已緊急撲滅，現場2台小客車受損嚴重，遭嚴重擠壓變形，2人受困車內，消防人員動用破壞器材搶救，其中1人脫困後無生命跡象，送醫不治，另1人多處骨折，但撿回一命。
據了解，駕駛大貨車的張姓男駕駛沒有駕照，事發後連忙打電話給小他1歲的弟弟，要他立刻從台中市南屯區住家出發上國道，並在事故車道的後面停車，假冒是大貨車駕駛人，而真正肇事的駕駛張男則駕駛弟弟的車子逃離現場。
晚間面對警方應訊時，張男弟弟無法清楚交代車禍經過，最後承認冒名頂替哥哥，警方昨下午5點到張男住處拘提他，張男坦承開車時使用手機，未注意前車狀況，訊後依過失致死、肇事逃逸等罪嫌將張男移送偵辦。