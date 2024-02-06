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男戴Vision Pro開特斯拉、看不見手還亂揮！美運輸部長：專心開車

▲社群平台近日瘋傳1段影片，1名特斯拉駕駛員疑似頭戴Vision Pro裝置，雙手在空中比劃手勢，並沒有握住方向盤。（圖／擷取自X平台影片）
▲社群平台近日瘋傳1段影片，1名特斯拉駕駛員疑似頭戴Vision Pro裝置，雙手在空中比劃手勢，並沒有握住方向盤。（圖／擷取自X平台影片）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

蘋果（Apple）頭戴式裝置「Vision Pro」，在美國當地時間2日開賣，聲稱能將3D數位內容與外界景象融為一體，讓使用者在周圍環境的擴增實境 (AR) 版本或沉浸式的虛擬實境 (VR) 中進行互動體驗。然而，近日網路上流傳一段男子開特斯拉（Tesla）時，頭戴Vision Pro裝置遮住雙眼，雙手還在空中比劃的畫面，讓人冷汗直流。美國交通部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）在官方X帳號上轉發該影片，提醒駕駛員應時刻注意路況。

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根據《衛報》報導，該段短片上傳短短沒幾天，觀看次數就已超過2500萬次，1名車主疑似用輔助駕駛功能，在行駛一台特斯拉的電動皮卡Cybertruck，頭戴著Vision Pro，手勢看上去像是在操控虛擬實境場景。

布塔朱吉在文章中指出，儘管名喚「輔助駕駛」，但特斯拉的輔助駕駛功能，並不意味這些車輛真的就完全是自動駕駛的：「目前『所有』的先進駕駛輔助系統，都要求駕駛員必須掌控並投入參與駕駛任務中」。

蘋果公司也提醒，民眾在駕駛車輛時，絕不能使用這項產品。特斯拉則表示，自家的自動輔助駕駛系統，目的是要供「全神貫注的駕駛人」使用，這些駕駛必須把雙手放在方向盤上，並準備好「隨時接管車輛的駕駛權」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：危險動作，請勿模仿
 

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