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多家大品牌上榜！54款瑕疵除濕機恐自燃　經濟部建議「立即停用」

▲民眾使用除濕機除濕前，可得留意是否為瑕疵商品，以免意外發生。圖為示意圖。（圖／NOWnews資料照）
▲民眾使用除濕機除濕前，可得留意是否為瑕疵商品，以免意外發生。圖為示意圖。（圖／NOWnews資料照）

記者魏妤庭／台北報導

迎接龍年到來，正好有冷氣團南下，從小年夜開始一路濕冷到初二，民眾使用除濕機除濕前，可得留意是否為瑕疵商品，以免意外發生。經濟部標準檢驗局今（6）日發布警告，有12個廠牌、54款型號的除濕機存有瑕疵，包含大同、三洋、東元、聲寶、惠而浦等，建議民眾檢查家中除濕機是否在其中，如果為瑕疵機型務必立即停用。

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為了避免瑕疵除濕機繼續發生燃燒事故，標準檢驗局提醒，經濟部官網公布在「商品安全資訊網」網頁的「商品召回訊息」中，登載由業者發布召回訊息的瑕疵除濕機商品，包含大同、三洋、東元、聲寶、西屋、吉普生、富及第、歌林、惠而浦、威枝、B&Q（Airforce）、Fujimaru等12家品牌，合計有54款型號除濕機微瑕疵機型，呼籲民眾立即停止使用，並儘速聯絡各品牌服務專線辦理檢修更換基板作業。

標準檢驗局提醒，民眾使用除濕機及電暖器時，不可將衣物覆蓋在除濕機上除濕，也切勿將衣服棉被等易燃物放在電暖器旁烘烤，以免引發火災意外，使用10年以上的電器產品，則定期請廠商檢查，確保產品的安全性。此外，選購及使用除濕機及電暖器時，應注意是否貼有商品檢驗標識，以確保該商品符合相關檢驗標準的要求。並檢視廠商名稱及地址、電器規格及型號等各項標示是否清楚。

▲標準檢驗局提醒有12個品牌、54款除濕機為瑕疵機型，民眾若發現家中除濕機為瑕疵機型，應立即停用。（圖／標準檢驗局官網）
▲標準檢驗局提醒有12個品牌、54款除濕機為瑕疵機型，民眾若發現家中除濕機為瑕疵機型，應立即停用。（圖／標準檢驗局官網）

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