《愛愛內含光》32場親密戲馬拉松 詹子萱「砲友全天菜」
Netflix喜劇《愛愛內含光》劇情從邱家三姊弟的感情生活展開，加上邱家父母，探討4對伴侶的感情關係，8集下來共有32場親密戲，尺度非常露骨，尤其詹子萱的砲友柯震東、鳳小岳、禾浩辰全部是天菜，她在戲播出後也分享親友回饋，「朋友們都替我開心，幾個朋友都會說，哇！妳跟好幾個帥哥一起演哎，好好喔。還有朋友說她每天就是這樣用社交軟體，劇裡呈現的就是她們的日常現況，她們覺得很寫實。」
記者羅凌筠／綜合報導
博弈天才與黑道台客的組合林哲熹、巫建和，一場場激情戲藏滿洋蔥，其中一幕鄉下告白戲碼，巫建和主動牽起林哲熹的手，說了一句「我們回台北吧」，令人心動到起雞皮疙瘩，林哲熹也表示：「我自己很喜歡在鄉下的戲，兩個人慢慢的打開心房，從嘴硬到把手牽起來的互動，應該就是愛情最甜蜜的時期吧。」
巫建和在劇中飾演賭場經理阿嶽，無時無刻滿嘴髒話又愛咆哮，但事實上他是個深櫃，與奶奶相依為命、感情相當好，極大反差深具魅力。最引人入勝的莫過於阿嶽一口超local的台語，巫建和直言，自己的台語算可以講，但都非常不道地，「家裡面都是講客家話，所以拿到台詞後一直跟著台語指導練習，導演剛好台語又很好，光是配音台語的部份就又配了4天。語氣主要是參考很多開直播的網紅，加上語調，希望給大家一種喜感又很不穩定的感覺。」
詹子萱從籌備期到如今影集開播受到好評，一路以來一直都有壓力，她說真的很開心第1部主演就能參與到那麼棒的劇集，更直指柯震東的角色「平克」就是理想型，「周平克個性比較溫柔、暖心陪伴，因為我情緒起伏比較大一點點，他能讓人安定、平靜下來，相處起來也最舒服。」
《愛愛內含光》上線48小時即衝到Netflix台灣區排行榜第1名，也成功坐上香港Netflix排行榜冠軍寶座，更擠進東南亞4大收視地區排行榜前10名，分別為印尼、馬來西亞、新加坡及越南。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道