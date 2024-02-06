日本關東大雪！日媒曝嚴寒環境手機「加速耗電」 提早3小時關機
受到低氣壓影響，日本關東甲信地區5日開始降下大雪，現在雖然大雪高峰已過，但日本氣象廳仍提醒民眾，注意後續降雪和道路結冰可能造成的危險。另外，有日本電信業者實測後發現，手機在較寒冷的環境中耗電速度較快，而若環境過於溫暖也會造成電池加速老化。
記者倪浩軒/綜合報導
根據日本媒體《grape》報導，日本電信公司KDDI實測手機在各種環境溫度下的耗電情形，分別為A環境：攝氏25度的溫暖地區，有空調的房間；B環境：攝氏零度的寒冷地區，預想為冬天的東京；C環境：則是零下20度的嚴寒地區，預想為冬天的北海道。
實驗方式是讓手機重複播放影片，同樣是全滿電量，在A環境中經過5小時46分，手機才沒電關機；在B環境則是經過4小時17分後手機沒電關機；C環境則是僅經過2小時25分後就關機，明顯比其他兩個快上許多，可見溫度高低與手機耗電速度確實有相關。
KDDI解釋，鋰電池是透過離子在電池內部的電解液中移動來傳導電流，溫度較低時，電解液黏度上升，離子較難移動，因此會影響電池效率。
另外，手機除了在較寒冷的環境中耗電速度較多，若環境過於溫暖，也會造成電池加速老化。KDDI指出，鋰電池最佳溫度是攝氏5～35度之間，若室內有暖暖包或暖爐等供暖設備，就有可能超出35度，加速電池老化。