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中華職棒／味全5名洋將全出爐！鋼龍確定續約、前富邦洋投也加盟

▲味全龍公布5名洋將名單，年度MVP鋼龍確定續約、前富邦洋投也加盟。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.05.27）
▲味全龍公布5名洋將名單，年度MVP鋼龍確定續約、前富邦洋投也加盟。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.05.27）

記者林之越/綜合報導

2023年賽季中職總冠軍味全龍，今（6）日宣布跟去年身兼聯盟年度MVP、勝投王、三振王的鋼龍續約，同時簽下去年上半季為富邦悍將效力的右投艾普勒還有美籍的左投Rio Gomez，除這三人外還有原先簽下的哥倫比亞經典賽國手赫雷拉以及伍鐸，5人洋將名單幾乎確定。

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味全龍在2023年奪冠，三名洋投鋼龍、伍鐸、布里悍在第七戰的關鍵接力功不可沒，球團也曾表態希望留下三人。季後球團也率先談好伍鐸的合約，鋼龍、布里悍的合約則洽談較久，最後在今日宣佈確定簽下鋼龍，但布里悍則表示希望多多陪伴家人，至少在開季、上半季前無法來台。

▲味全龍奪冠功臣之一布里悍下賽季可能無法回歸。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.05）
▲味全龍奪冠功臣之一布里悍下賽季可能無法回歸。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.05）
下賽季將是鋼龍效力味全龍的第4年，他在2022年、2023年連續兩年拿下12勝、13勝的好成績，是味全相當倚賴的先發投手，和他確定簽約無疑是對味全龍輪值的一劑強心針。

另一方面，新右投艾普勒去年在悍將共出賽9場，主投56局，拿下3勝1敗的成績，防禦率為2.89，表現不俗。但後續因洋投輪替被下放二軍，遲遲未能返回一軍後宣布因生涯規畫決定結束合約，之後則在墨西哥聯盟出賽，最後回歸味全龍。

▲前富邦先發投手艾普勒。（圖／富邦提供）
▲前富邦先發投手艾普勒。（圖／富邦提供）
最後一位洋投Rio Gomez，現年29歲過去曾到過紅襪3A，在小聯盟6季累計294局投球，12勝12敗、防禦率3.70。

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