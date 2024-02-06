流感疫情仍處高點！春節看診怎麼辦？特別門診1155診次這裡查

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此外，疾管署公布上週（1/30到2/5）新增30例流感併發重症，年齡介於未滿10歲至90多歲，其中23例未接種流感疫苗；另新增8例死亡，年齡介於40多歲至90多歲，其中7例未接種流感疫苗。
針對較年輕的死亡個案，防疫醫師林稜表示，上週新增較年輕流感死亡個案為40多歲北部女性，本身有內分泌潛在疾病，在1月初出現發燒、咳嗽、呼吸喘等症狀，2天後前往診所就醫，篩檢確診B型流感，醫師開立抗病毒藥物後，讓個案返家治療，病況沒有改善，因此在發病後5天前往急診就醫。
林稜指出，個案經X光檢查發現雙側肺炎，並有白血球下降、腎功能異常等情況，後病況惡化、出現多重器官衰竭與呼吸道窘迫症候群，收治加護病房治療，過程中給予抗定毒藥物、抗生素、血液透析等藥物治療，但仍併發細菌性肺炎與菌血症，住院後2週不幸死亡。
羅一鈞表示，為兼顧農曆春節期間呼吸道傳染病病人（尤其是兒童）就醫需求及急重症醫療品質，獎勵急救責任醫院於初一至初三開設呼吸道傳染病特別門診（簡稱特別門診），依衛生局回報，配合開設特別門診醫院共計156家，規劃開設約1155診次（含346診次的兒科特別門診），高於往年開設診次。
疾管署說明，特別門診開設醫院及診次等相關就醫資訊，已公布於疾管署全球資訊網「春節防疫專區」及各衛生局網站供民眾查詢。